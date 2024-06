Strandröplabda ob: továbbra is verhetetlen a dupla V

Az 1. fordulóban a férfiaknál és a nőknél is az első négy kiemelt jutott be az elődöntőbe, azonban mindjárt az első vasárnapi meccs nagy drámát hozott. Ezen a címvédő Vaida, Villám párosnak Gubik Hanna, illetve Villám Lilla húga, Csenge volt az ellenfele. Előbbiek 12:7-es vezetésénél, egy ártalmatlan mezőnyvédekezésnél Csenge rosszul lépett és fájdalmas arccal, a térdét fogva esett össze a pályán. Nem is tudta folytatni a mérkőzést és bár később befáslizva már tudott járni, természetesen a bronzmérkőzés elmaradt.

A másik elődöntőben a Vasvári testvérek visszavágtak a tavalyi finálé elődöntőjében elszenvedett vereségért Kun Stefániának és Windisch Kingának, míg a férfiaknál csak a harmadik játszmában dőlt el a győztesek sorsa: a címvédő Stréli Bence, új párral szenvedett vereséget a tavaly történelmi U18-as Eb-bronzérmet szerző Tari, Veress kettőstől, míg az elődöntő egyetlen nem SRSE-s párosa, Fazekas Balázs és Papp Mátyás szetthátrányból fordítva nyert Dóczi Domonkos és Petik Csanád ellen.

Stréli végül a bronzéremmel vigasztalódott, míg a tavaly óta együtt játszó Vaida és Villám simán nyerte a finálét, így továbbra is verhetetlenek itthon. A férfiaknál is váratlanul magabiztos győzelem született: a fiatalok, Tari és Veress, pályafutásuk első ob-forduló sikerét szerezték.

AUDI HUNGÁRIA STRANDRÖPLABDA OB

1. FORDULÓ, CSOPAK:

Férfiak

Elődöntő: Tari, Veress–Polgár, Stréli 2:1 (14, –18, 7); Fazekas, Papp–Dóczi, Petik 2:1 (–18, 18, 13)

A 3. helyért: Polgár, Stréli–Dóczi, Petik 2:0 (14, 14)

Döntő: Tari, Veress–Fazekas, Papp 2:0 (15, 13)

Végeredmény: 1. Tari Bence, Veress Ákos (SRSE), 2. Fazekas Balázs, Papp Mátyás (ÉDRA, Ball SC), 3. Polgár Levente, Stréli Bence (SRSE), 4. Dóczi Domonkos, Petik Csanád (SRSE)



Nők

Elődöntő: Vaida, Villám–Gubik, Villám 2:0 (7, 0); Vasvári, Vasvári–Kun, Windisch 2:0 (16, 18)

A 3. helyért: Kun, Windisch–Gubik, Villám 2:0 (0, 0)

Döntő: Vaida, Villám–Vasvári, Vasvári 2:0 (14, 9)

Végeredmény: 1. Vaida Beáta, Villám Lilla (ÉDRA), 2. Vasvári Eszter, Vasvári Zsófi (Vasas), 3. Kun Stefánia, Windisch Kinga (SRSE, Gödöllői RC), 4. Gubik Hanna, Villám Csenge (ÓSSC, Beach Sport)