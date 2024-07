Párizs 2024: Kovács Zsófia reménykedik az olimpiai döntőben

A dunaújvárosi tornász az M1 aktuális csatornának elmondta, hogy keresztszalag-műtétje miatt nagyon mély hullámvölgyből tért vissza, majd a rehabilitáció alatt mindent megtett annak érdekében, hogy minél hamarabb felépüljön, ám a szalagot tartó csavart elkezdte kilökni a szervezete, így egy gyulladás gátolta a gyógyulásban és vissza kellett vennie az edzésmunkából.

A 24 éves Kovács ugyanakkor azt is felidézte, hogy ezt megelőzően már tavaly augusztusban kezdődtek a problémák, mivel visszatért hasfalsérülése, így hiába volt jó formában a tavaly áprilisi antalyai kontinensbajnokság után, másfél hétig le kellett állnia az edzésekkel. Emiatt nem volt százszázalékos formában, de a csapat érdekében próbálta összeszedni magát, majd a szeptemberi antwerpeni világbajnokságra utazás előtt két nappal érte az újabb sérülés.

„Igazából egy teljesen jó talajérkezésnél történt és az edzőm sem látott semmi olyan dolgot, ami veszélyes lett volna, meg belül én sem éreztem egyébként, viszont a leérkezésnél hátrafelé kifeszült a térdem. Utána pedig már sajnos fel sem tudtam állni, úgyhogy egyből mentünk a sürgősségire, hívtuk a keretorvost és MRI-vizsgálat következett, majd kiderült: elszakadt az elülső keresztszalagom, így vasárnap már nem a világbajnokságra pakoltam, hanem a kórházba” – mondta a háromszoros Eb-győztes, majd hozzátette, hogy végig nézte a vb-t és honfitársai szereplését, de nagyon rosszul esett számára kihagyni a versenyt.

Januárban úgy érezte, nagyon el van csúszva a felkészüléssel, és a versenyszezon elején már érezte magán a nyomást, mivel akkor még csak elemeket csinált, egybefüggő gyakorlatokat nem. Májusban is vissza kellett fognia magát a gyulladás miatt, majd a bukaresti RomGym Trophy első napján – ezen a versenyen dőlt el közte és Székely Zója között, hogy ki utazhat a francia fővárosba – nem jutott be a döntőbe felemáskorláton, elsőszámú tartalék volt, ezzel úgy tűnt, elúsztak az ötkarikás álmai. Másnap viszont az utolsó pillanatban visszalépett portugál ellenfele, így részt vehetett a fináléban, amelyben egy jó gyakorlattal beverekedte magát az olimpiai csapatba.

„Az edzőm azt kérte tőlem, hogy ne az olimpiára akarjak kijutni, hanem egy jó gyakorlatot megcsinálni és nyilván ez is jót tett a lelkemnek, mert így nem stresszeltem rá arra, hogy ezen múlik a kvóta, hanem a szombati versenyt akartam kijavítani. Azt a gyakorlatot jól megcsinálni, hiszen itthon már száz milliószor megcsináltam, ez bennem van, csak el kell hinnem és megcsinálni” – hangsúlyozta Kovács, aki 14,200 ponttal zárt, ezzel jobb pontszámot ért el, mint Székely Zója a kétnapos viadalon.

Kovácsnak az a célja Párizsban, hogy gyakorlatát minél szebben és pontosabban bemutassa és bár a többi már nem rajta múlik, de reméli, hogy gyakorlata döntőt érhet. A romániai verseny óta pedig csak a leugráson változtattak edzőjével, ezzel azonban már elérhetné azt a pontszámot, ami legutóbb Tokióban döntőt ért (14.6-14.7 pont).

„Világ életemben négyszeres tornász voltam, mindig négy szeren készültem a versenyekre, ez viszont most más lesz, de edzéseken is mindig csak a korlátra koncentrálok és arra, hogy ne legyen hullámvölgy, mindig tudjak egy olyan szintet hozni, amit bármikor, bármilyen körülmények között meg tudok csinálni” – fogalmazott, és azt is megjegyezte, hogy úgy érzi, teljesen rendben van a lába, így az olimpián ez már nem okozhat problémát.

Az olimpián a torna versenyeket június 27. és augusztus 5. között rendezik a Bercy Arénában. A selejtezőből a csapatverseny fináléjába és a szerenkénti döntőkbe is a legjobb nyolc jut – de országonként legfeljebb két tornász –, az egyéni összetett végső szakaszában pedig a legjobb 24 szerepelhet.

A magyar csapatot Kovács Zsófia mellett Czifra Bettina Lili, Bácskay Csenge és Mészáros Krisztofer alkotja majd.