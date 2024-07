Párizs 2024: csak párosban indul a búcsúzó Andy Murray

MÁR A PÉNTEKI HIVATALOS RAJT előtt is lesz miért izgulnunk a párizsi olimpián, a női kézilabdázók ugyanis csütörtökön kezdik el a csoportkörös küzdelmeket.

A 12 csapatos mezőnynek szerencsére a legutóbb Tokióban hetedik helyen végző magyar válogatott is a tagja, a Golovin Vlagyimir által irányított együttes ráadásul rögtön a legnehezebb a riválissal, a házigazda, olimpiai és világbajnoki címvédő Franciaországgal kezd. A mieink már hétfőn elfoglalták szállásukat az ötkarikás faluban, zökkenőmentes volt a berendezkedés.

„Érkezéskor késett a gépünk, emiatt nem tudtunk a meccs helyszínén edzeni, de összességében minden rendben – mondta lapunknak Golovin Vlagyimir egy nappal a nyitány előtt. – Azt az információt kaptuk, hogy jó a klíma, hideg van a csarnokban, szóval erre is fel kell készülnünk. Beszéltünk a franciákkal is, akikkel jó viszonyt ápolunk, ők is azt mondták, hogy ezzel a körülménnyel is számoljunk. Jó állapotban vannak a lányok, már több foglalkozásunk is volt. Érkezéskor általában nyűgösek szoktak lenni a hosszú utazás után, de ennek most nem volt nyoma. A munkacsarnok is kiváló, jót edzettünk, a konditerem pedig a szállással szemben van, csak néhány métert kell átsétálni, szóval megfelelők a körülmények, jó helyen vagyunk.”

Golovin nehéz mérkőzésre számít csütörtök este.

Golovin Vlagyimir szerint óriási küzdőszellem kell a mieinktől az olimpián (FOTÓ: KOVÁCS PÉTER)

BÖDE-BÍRÓ Blanka, a magyar válogatott csapatkapitánya: – Hosszú és fárasztó felkészülési időszak van mögöttünk, de már itt vagyunk. Nagyon várjuk a rajtot, ezt látom mindenkin. Fontos lesz, hogy az olimpián is azt erősítsük, ami eddig is jellemzett minket, hogy csapatként tudunk eredményesek lenni. Nem lehet senkit sem félvállról venni, minden meccs kőkemény lesz.

Olivier KRUMBHOLZ, a francia válogatott, szövetségi kapitánya: – Egy ideje már beszélünk erről magunk között, a tavalyi világbajnoki cím után is téma volt, hogy a párizsi olimpiára is az aranyéremért megyünk. Hónapok óta ezért dolgozunk, ami persze nem könnyű, hiszen a kerettagoknak közben a klubjukban is helyt kell állniuk. A felkészülés végén érződött némi fáradtság a csapaton, de fizikailag mindenki rendben van. Mi nyertük meg a legutóbbi világversenyt, mindenki minket akar legyőzni, mégis nekünk kell a „vadásznak” maradnunk. Nem teljesíthetetlen a címvédés, de ehhez kellően alázatosnak kell lennünk. VÉLEMÉNYEK

„Nem lesz egyszerű, hiszen a franciák ellenünk mutatkoznak be hazai pályán – tekintett előre a kapitány. – Megnéztük őket a felkészülés során, kétszer játszottak Norvégiával és egyszer Algériával, elemeztük a meccsek felvételeit, ezekből készültünk. Bízom benne, méltó ellenfelük leszünk. Nem szabad területet engedni a riválisnak, meg kell törni a játékát, kemény védekezés és hatékony kapusteljesítmény szükséges. A felkészülés során is azt láttuk, hogy jó irányba haladunk. A legutóbbi tétmérkőzéseinken, mint az áprilisi olimpiai selejtezőben Svédország és Japán ellen is előreléptünk játékban. Nemcsak a szakmai stábbal, hanem a lányokkal is azt beszéltünk, hogy hasonló teljesítmény kell az olimpián. Csapatként vagyunk jók, ehhez kell az óriási küzdőszellem is, nemcsak a franciák, hanem bárki ellen. Mindent megteszünk, hogy elérjük a céljainkat, beteljesítsük a vágyainkat, élvezzük a játékot és minél nagyobb sikert szerezzünk Magyarországnak és magunknak.”

„Meglepetés lenne, ha nem a norvég és a francia csapat között dőlne el az aranyérem sorsa, kiemelkednek a mezőnyből. Közvetlen utánuk jön a svéd, a dán és a holland válogatott, ebben az erősorrendben. Az dönthet egy-egy meccsen, ki, mennyire tudja kezelni, ha nem megy neki jól a játék vagy milyen mély a hullámvölgy, amelybe kerül. A magyar csapatnál is ez dönt. A képességeket nézve a mezőny második feléhez tartozunk, mégis, ha jó periódusba kerülünk, a franciák és a norvégok ellen is képesek vagyunk időszakosan a jó játékra. Mégsem ez lesz a lényeg, inkább a stabilitás és az, hogy a kritikus periódusokat hogyan vészeljük át és kezeljük. Ha megfelelően reagálunk, reális a csoportból való továbbjutásunk, remélem, a szebbik arcunkat mutatjuk Párizsban.” NS-szakértő: DANYI Gábor, korábbi női szövetségi kapitány

Ami a többi résztvevőt illeti, a dánok nagyon rossz hírt kaptak a rajt előtt. Az irányító Simone Petersen az utolsó előtti edzésen megsérült, a később elvégzett orvosi vizsgálatok pedig megerősítették, hogy eltört a lába, kihagyja az ötkarikás játékokat. Helyére a tartalék Helena Elvert hívta be a keretbe Jesper Jensen szövetségi kapitány. A norvégok világklasszisa, Henny Reistad is sérüléssel bajlódik, míg a svédek az olimpiai faluban rendelkezésre álló ágyak matracaival nincsenek megelégedve, olyannyira, hogy saját költségükön le is cserélik egy általuk jobbnak gondolt hazai termékre.

Három éve Tokióban is egy csoportba került a két válogatott, sőt, a japán fővárosban is a franciákkal kezdtünk, akik a félidei háromgólos előny után 30–29-re nyertek. A győri klasszis Estelle Nze Minko (aki csapatkapitányként vezetheti ki társait hazai pályán) mellett az ősztől szintén az ETO-t erősítő Hatadou Sakót, illetve a korábbi győri, nyáron az FTC-hez igazoló Laura Glausert és Orlane Kanort is bevető házigazda 2016-ban ezüst-, 2021-ben aranyérmes volt az olimpián, tavaly év végén megnyerte a világbajnokságot és minden esélye megvan arra, hogy Párizsban is felérjen a csúcsra. Olimpia: 1. (2020), 2. (2016), 4. (2004), 5. (2008, 2012), 6. (2000) – 6 részvétel

Vb: 1. (2003, 2017, 2023), 2. (1999, 2009, 2011, 2021), 5. (2001, 2007) – 16 részvétel

Eb: 1. (2018), 2. (2020), 3. (2002, 2006, 2016), 4. (2022), 5.-(2000, 2010, 2014) – 12 részvétel

Magyar mérleg ellene: 53 mérkőzés, 30 győzelem 2 döntetlen 21 vereség 1271–1138-es gólkülönbség

Legutóbb egymás ellen: 2021. november 28., felkészülési mérkőzés, Párizs. Franciaország–Magyarország 29–28 (14–18). Legjobb magyar dobók: Klujber 6, Háfra N. 4 Jó esélyük van az újabb aranyra

A Magyar Kézilabda-szövetség beszámolója szerint a Párizsban bemutató jelleggel programra tűzött strandkézilabdában is kulcsszerephez jutnak honfitársaink, hiszen a július 27. és 29. közötti tornára 18 ország 48 játékosa kapott meghívást, köztük Csiki Renáta és Tóth Emese, illetve Hajdú Péter, Kun Attila és Nahaj László, valamint a csapatokat irányító hat edző egyike Neukum Tamás, a hazai strandkézilabda szakágvezetője lesz. Bíró Ádám (balra) és Kiss Olivér személyében a játékvezetők között is szerepelnek magyarok – legutóbb 24 éve, 2000-ben vehettek részt olimpián magyar bírók Klucsó Jenő és Lekrinszki Tivadar révén. Népes lesz a magyar küldöttség



A NŐI KÉZILABDATORNA PROGRAMJA

JÚLIUS 25., CSÜTÖRTÖK

A-csoport

09.00: Szlovénia–Dánia

16.00: Németország–Dél-Korea

21.00: Norvégia–Svédország

B-csoport

11.00: Hollandia–Angola

14.00: Spanyolország–Brazília

19.00: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÚLIUS 28., VASÁRNAP

A-csoport

11.00: Dél-Korea–Szlovénia

14.00: Svédország–Németország

16.00: Dánia–Norvégia

B-csoport

09.00: Brazília–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: Angola–Spanyolország

21.00: Franciaország–Hollandia

JÚLIUS 30., KEDD

A-csoport

09.00: Németország–Szlovénia

11.00: Norvégia–Dél-Korea

21.00: Svédország–Dánia

B-csoport

14.00: Hollandia–Spanyolország

16.00: Magyarország–Angola (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: Franciaország–Brazília

AUGUSZTUS 1., CSÜTÖRTÖK

A-csoport

11.00: Dél-Korea–Svédország

19.00: Németország–Dánia

21.00: Szlovénia–Norvégia

B-csoport

09.00: Hollandia–Brazília

14.00: Spanyolország–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Angola–Franciaország

AUGUSZTUS 3., SZOMBAT

A-csoport

16.00: Szlovénia–Svédország

19.00: Norvégia–Németország

21.00: Dánia–Dél-Korea

B-csoport

09.00: Magyarország–Hollandia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

11.00: Spanyolország–Franciaország

14.00: Brazília–Angola

AUGUSZTUS 6., KEDD

09.30: negyeddöntő

13.30: negyeddöntő

17.30: negyeddöntő

21.30: negyeddöntő

AUGUSZTUS 8., CSÜTÖRTÖK

16.30: elődöntő

21.30: elődöntő

AUGUSZTUS 10., SZOMBAT

10.00: bronzmeccs

15.00: DÖNTŐ

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria) – Szemerey Zsófi (Metz Handball, francia) tartalék

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri Audi ETO)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Albek Anna (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), Papp Nikolett (SCM Gloria Buzau, román)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball, francia), Debreczeni-Klivinyi Kinga (Moyra-Budaörs), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Beállók: Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Füzi-Tóvizi Petra (DVSC Schaeffler) – Pásztor Noémi (Neptunes de Nantes, francia) tartalék

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC, német) – Kácsor Gréta (CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud, román) tartalék

Balszélsők: Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szöllősi-Schatzl Nadine (Moyra-Budaörs)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir