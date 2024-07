Hamarosan a standokon az olimpiai magazinunk új kiadása

Miután nyomdába adtuk a párizsi olimpia menetrendjét, magyar esélyeit, sportági programját részletesen bemutató Nemzeti Sport Magazint és elindítottuk annak reklámkampányát, többen felhívták a figyelmünket arra, nagyon nem szerencsés, hogy kizárólag férfi sportolóink fotója, neve került ki a címlapra. Miután a magyar csapat tagjai és az esélyesnek számító versenyzőink között is meghatározó a hölgyek száma és aránya, sem szakmai, sem egyéb indok, mentség nincs arra, hogy ilyen bántóan egyoldalú címoldalt készítettek a kollégáink, amit különösen sajnálunk annak tükrében, hogy mi magunk is rengeteget dolgozunk és publikálunk a nők szerepének, képviseletének, megbecsülésének növelése érdekében a sportban és a sportmédiában. Meghatározó munkatársaink között is számos hölgy és korábbi sportolónő van, ebben a világszerte túlzottan a férfiak által uralt szakmában és különösen büszkék vagyunk arra, hogy a már a párizsi olimpia helyszínén tartózkodó kolléganőnk, Csisztu Zsuzsa a Nemzetközi Sportújságiró-szövetség alelnökeként (a 24 tagú vezetőségből a mindössze két hölgy egyikeként) számos nemzetközi fórumon, konferencián és publikációban hívta fel már a figyelmet a nők jogainak, szerepének a fontosságára a sportban és a sportmédiában.

A hibát elismerve, minden magyarázkodás helyett úgy döntöttünk, hogy újranyomjuk a magazin olimpiai számát egy sokkal méltóbb és a valóságot jobban tükröző címlappal, amelyre már le is cseréltük az összes digitális megjelenést, hirdetést, míg a magazin maga a napokban kerül a standokra, a régi példányok visszaszedése mellett. Egyúttal elnézést kérünk azoktól a hölgyektől, akiket – jogosan – rossz érzésekkel töltött el vagy felháborított az elhibázott címoldal.