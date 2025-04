Serie A: hatalmas iram, tömény izgalom, két gól – döntetlennel zárult a római derbi

Kimondottan nagy iramú, küzdelmes mérkőzést játszott egymás ellen a két ősi rivális – az első félidőben veszélyesebben futballozott a Lazio, de ekkor még nem láthatott gólt a Stadio Olimpico közönsége. A Roma jobbára védekezett, és a meccs összképe alapján örülhetett annak, hogy kapott gól nélkül vonulhatott pihenőre.

A második félidőben is maradt támadásban a Lazio, amely főleg a rögzített helyzetek után veszélyeztette a Roma kapuját. A 47. percben is egy ilyen játékhelyzetet követően szerzett vezetést a Lazio, az előrehúzódó védő, Alesssio Romagnoli közeli fejesével szemben már tehetetlen volt Mile Svilar.

A 60. percben Matteo Guendouzi járt közel a második Lazio-gólhoz, majd Mattia Zaccagni veszélyeztetett – mindkét esetben megúszta a Roma.

Fotó: Getty Images

A Roma kezdett éledezni, és a 69. percben ki is egyenlített, méghozzá nem is akármilyen találattal: Matías Soulé gondolt egyet, és távolról kapura tekerte a labdát, amely a kapufát is érintve áthaladt a gólvonalon, állapította meg a gólvonaltechnika.

Aztán ismét a Lazio percei következtek, a mezőny legjobbja, Svilar két alkalommal is bravúrral mentette meg csapatát a góltól. A 92. percben is nagyon közel járt a második gólhoz a Lazio, de a holland cserejátékos, Tijjani Noslin közelről nem találta el jól a labdát.

Az eredmény ezután már nem változott, hiába hosszabbított több mint hat percet a játékvezető. Remek tempójú meccsen 1–1-gyel zártak a felek.

OLASZ SERIE A

32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Lazio–Roma 1–1 (A. Romagnoli 47., ill. Soulé 69.)

Atalanta–Bologna 2–0 (Retegui 3., Pasalic 21.)

Fiorentina–Parma 0–0

Verona–Genoa 0–0

Como–Torino 1–0 (Duvikasz 38.)

HÉTFŐ

20.45: Napoli–Empoli (Tv: Arena4)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Juventus–Lecce 2–1 (Koopmeiners 2., Yildiz 33., ill. Baschirotto 87.)

Internazionale–Cagliari 3–1 (Arnautovic 13., L. Martínez 26., Bisseck 56., ill. Piccoli 48.)

Venezia–Monza 1–0 (Fila 72.)

Kiállítva: Fila (90+6.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Udinese–Milan 0–4 (Rafael Leao 42., Pavlovics 45., Th. Hernandez 74., Reijnders 81.)