Serie A: Vieira döntetlennel mutatkozott be a Genoa kispadján

Új edzővel készült a Genoa a Cagliari elleni mérkőzésre, Alberto Gilardinót ugyanis Patrick Vieira váltotta a kispadon. Az egykori világbajnok francia középpályás edzőként most mutatkozott be a Serie A-ban, de játékosként szerepelt a Milannál, a Juventusnál és az Internél is.

Vieira változtatott is a felálláson, a Gilardino-érában megszokott három belső védős rendszer helyett négy hátvéddel küldte fel a csapatát. A ligúriaiak nem kezdtek jól, Morten Thorsby kezezése miatt a nyolcadik percben büntetőhöz jutott a Cagliari, ezt Razvan Marin váltotta gólra. Négy perccel később jött az egyenlítés, egy nagy bedobás után nem tudtak felszabadítani a szardíniai védők, és Morten Frendrup ballal a bal sarokba lőtt.

Az 59. percben fordított a Genoa, Thorsby a jobb oldalon lerázta magáról védőjét, középre adását az érkező Fabio Miretti állítgatás nélkül a jobb sarokba lőtte.

Már-már úgy tűnt, hogy Vieira győzelemmel mutatkozik be a kispadon, ám a 86. percben Mattia Bani eltalálta ellenfelét, és Simone Sozza másodszor is a büntetőpontra mutatott. Ezúttal Roberto Piccoli állt a labda mögé, és Marinhoz hasonlóan ő sem hibázott. A végén a Nicolas Violának először villant a piros lap, amikor odacsúszott a hazaiak horvát légiósának, Milan Badeljnek, de a videobíró kihívta a játékvezetőt, aki sárgára változtatta az ítéletet. Az eredmény már nem változott, Vieira döntetlennel mutatkozott be edzőként a Serie A-ban.

FÉRFI LABDARÚGÁS

SERIE A, 13. FORDULÓ

Genoa–Cagliari 2–2 (1–1)

Gólszerző: Frendrup (12.), Miretti (59.), ill. Marin (8. –11-esből), Piccoli (86. – 11-esből)