Juventus: a szurkolók jobban örülnek Lehmann szerződtetésének, mint Luizénak

Mint június végén beszámoltunk róla, az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő Juventus Douglas Luiz személyében brazil válogatott játékost igazolt az Aston Villától. Pár nappal később azt is bejelentette a klub, hogy a játékos kedvese, Alisha Lehmann is a torinóiakhoz szerződött. A 25 éves svájci válogatott játékos már most nagyon népszerű a szurkolóknál.

Douglas Luiz üdvözlő posztját az Instagramon cikkünk megjelenéséig 393 ezren szívezték be, míg a 16.8 millió követőt számláló Alisha Lehmannét 474 ezren. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Juventus (@juventus) által megosztott bejegyzés A bejegyzés megtekintése az Instagramon Juventus Women (@juventuswomen) által megosztott bejegyzés

Napjaink egyik legnépszerűbb női labdarúgójával kapcsolatban hatot posztolt a klub, ezek 464 ezer, 474 ezer, 484 ezer, 145 ezer, 258 ezer és 68 ezer kedvelést kaptak. Összehasonlításképpen, Hanna Bennison bejelentése 61 ezernél, míg Amalie Vangsgaardé 48 ezernél jár. Fotó: instagram.com/juventuswomen Egyes hírek szerint Douglas Luizt hívta az Arsenal is, de az „ágyúsok” női csapatába nem elég jó Lehmann, és emiatt döntöttek inkább a Juventus mellett.