Leonardo Bonucci befejezi a pályafutását

Az isztambuli csapat a török élvonal utolsó játéknapján még megszerezheti a bajnoki címet, de ehhez az is kell, hogy az éllovas Galatasaray hibázzon.



A 37 éves védő, Leonardo Bonucci a Fenerbahce előtt a Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin futballistája volt, de egyik együttesnél sem játszott akkora szerepet, mint szeretett volna. Ebben sérülései is közrejátszottak.



Bonucci ezt leszámítva az egész karrierjét Olaszországban töltötte, a leghosszabb és legsikeresebb időszakát a Juventusnál. Kilencszeres bajnoknak és ötszörös Olasz Kupa-győztesnek mondhatja magát, a Serie A-ban 431-szer, az olasz válogatottban, amellyel 2021-ben Európa-bajnokságot nyert, 121-szer lépett pályára. 2016-ban ő lett az év játékosa Olaszországban.