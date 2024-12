Újra összeborulhat a boksz és az olimpizmus

MÁR NEM SZAKADÁR SZERVEZET, hanem egyre erősebb, immár 55 tagszövetséget számlál a World Boxing, amely pillanatokon belül beteheti a lábát az olimpiai mozgalomba is. Az IBA (Nemzetközi Ökölvívó-szövetség) a Rio de Janeiró-i játékok után került körön kívülre, ráadásul a NOB ellenérzéseitől, majd szankcióitól okkal sújtott világszövetség Tokió óta orosz pénzzel kitömve, orosz elnökkel, finoman szólva sem demokratikus alapokon működik, és ez már a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál is kiverte a biztosítékot. Több figyelmeztetés, a tokiói játékok NOB általi megrendezése után 2023 júniusában minden kapcsolat megszakadt az Umar Kremljov vezette IBA-val, a párizsi játékokat ismét a NOB munkacsoportja rendezte meg, és Thomas Bachék már ekkor nyomatékosították: ez utoljára fordult elő, ha nem tűnik fel egy hiteles új világszövetség, az 1904 óta egy kivétellel a programon szereplő ökölvívás úgy röpül a Los Angeles-i olimpiáról, hogy a lába sem éri a földet.

A World Boxing ezt az űrt hivatott betölteni, a kezdeti botladozás (már amennyiben például az Egyesült Államokat vagy a briteket is magába foglaló próbálkozást lehet ennek nevezni…) után mára felgyorsult a bővülési folyamat, a WB-nek egyre több tagja van, csatlakoztak az üzbégek és a kazahok (egyfelől sportági nagyhatalmak, másfelől volt szovjetek), és a holland elnök budapesti látogatásának egyenes következménye lehet a MÖSZ nagyjából márciusi belépése is. Ezt majd a november óta a volt NOB-munkacsoportos és IBA-főtitkár Kovács Kokó István vezette Magyar Ökölvívó-szakszövetségnek is meg kell persze szavaznia, de az idők szavára hallgatva a procedúra puszta formalitásnak ígérkezik.

A World Boxingnak másfél évvel ezelőtti megalakulása óta egyetlen óriási hiányossága volt: hiányzott a versenyrendszere, így aki belépett, annak az öklözői az olimpiai kvalifikációt leszámítva szinte sehol sem húzhattak kesztyűt. Aztán a WB az ősszel ifjúsági vb-t rendezett Coloradóban, jövőre pedig Liverpool ad otthont szeptemberben az első koedukált világbajnokságnak, a taglétszám rohamosan nő, lassan a NOB is lépni fog, és ha elismeri a Van der Vorst-féle szervezetet, megérkezhet a számlájára a már Rio óta visszatartott több mint 20 millió dolláros NOB-támogatás, amiből már lehet főzni Los Angelesre. Mert egyre valószínűbb, hogy négy év múlva is ott lesz a boksz az olimpián.

Ennyit a nemzetközi környezetről, de hát ma nincs ennél fontosabb. Idehaza ettől még jó kis ob-t rendezett a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban a MÖSZ, amelynek néhány hete volt csak a novemberi tisztújítás után összekalapoznia az ehhez szükséges anyagiakat. De összekalapozta. Jövőre a párizsi ötödik helyeknek köszönhetően egy támogatási kalappal feljebb kerül a sportág az állami sportfinanszírozásnál, amely továbbra is számíthat olimpiai kvótásai, a most vállműtétje miatt hiányzó Kovács Richárd, a Budapestre tartó kőszegi Hámori Luca és az ukránból honosított Akilov Pilip eredményességére, de rengeteg tehetséges fiatal is dörömböl az ajtón, köztük olyanok is, akiket furamód az ob-n azért nem láthattunk, mert a kereskedelmi tv-ben a bajnoksággal egy időben is futó Hell Boxing Kings az érte kapott pénzdíj miatt vonzóbb volt, mint egy aranyérem a Gerevichben.

Valami azt súgja, hogy jövőre már ilyen amatőr hibák miatt sem kell csapkodni a homlokunkat. De 2025 nem emiatt lesz izgalmasabb a megszokottnál, hanem az ökölvívás és az olimpizmus várt újbóli összeborulása miatt. Benne velünk, magyarokkal.