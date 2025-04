„Új energiát hozott” – Lőw Zsoltot dicsérte Gulácsi a Kickerben

A német labdarúgó-bajnokság 4. helyén álló RB Leipzig magyar válogatott kapusával, Gulácsi Péterrel jelentetett meg interjút szerdán a tekintélyes német sportportál, a Kicker. Az interjúban természetesen szó esett a lipcseiek március 30-án kinevezett megbízott vezetőedzőjéről, Lőw Zsoltról is, akivel a csapat az elmúlt három mérkőzésen két győzelmet és egy döntetlent hozott össze.

„Nagyon közel áll a játékosokhoz, és új energiát hozott. A személyisége is remekül illik ehhez a csapathoz” – fogalmazott Gulácsi, aki szerint Lőw nagyon sokat fejlődött azáltal, hogy Thomas Tuchellel olyan nagy kluboknál dolgozhatott, mint a Paris Saint-Germain vagy a Chelsea.

A kapust a Kicker arról is megkérdezte, elképzelhetőnek tartja-e, hogy a csapat vezetése az idény végéig felkért magyar szakembert véglegesíti Lipcsében.

„Nem hiszem, hogy én lennek a megfelelő személy arra, hogy ezt megbeszéljük. Azt mondták, a megbízatása a szezon végéig érvényes, most mindnyájan a következő pár hétre koncentrálunk, arra, hogy a Bajnokok Ligája-indulást kiharcoljuk” – hangzott a válasz.

A Kicker újságírója Gulácsi jövőjét is firtatta, a kapusnak ugyanis 2026-ban jár le a szerződése Lipcsében, s mögötte ott van posztriválisa, a nagy tehetségnek tartott 22 éves Maarten Vandevoordt.

„Remekül érzem magam Lipcsében, de nem akarom még abbahagyni a futballt, fontos, hogy 2026 után is tovább játsszak. A családom is boldog itt, ezért el tudnám képzelni, hogy ne csak egy évig maradjak, ám a csapat elképzeléseit is figyelembe kell venni” – fogalmazott a legutóbbi, Kiel elleni bajnokin agyrázkódást szenvedő kapus, akit a szombati, Frankfurt elleni találkozón az ifjú belga helyettesíthet.

„Elég intelligens vagyok ahhoz, hogy felfogjam: egy fiatal kapusnak játékidőre van szüksége a fejlődéshez; részben az én felelősségem is, hogy készen álljon, amikor majd át kell vennie a posztot – mondta kollégájáról Gulácsi. − Egy ekkora potenciállal rendelkező kapusnak játékidőt kell kapnia, ebből egyre több lesz a jövőben, és ez nekem is megfelel.”