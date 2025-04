Lőw Zsolt: Hét hétre szól a feladatom, utána új vezetőedzője lesz a lipcsei csapatnak

A JÓ ZSARU veszi át az RB Leipzig irányítását – így értékelt a klubbal foglalkozó legolvasottabb német portál, az rblive.de, miután kinevezték Lőw Zsoltot vezetőedzőnek. A honlap megjegyzi, a 45 éves szakembernek nem okozhat gondot a beilleszkedés, hiszen roppant népszerű a futballszakmában, ajtók és szívek nyílnak meg, amikor újra átlépi a Cottawegen található akadémia küszöbét. A Rasenballsportnál töltött segédedzői évei alatt, 2015 és 2018 között kulcsszerepet töltött be az egyesület formálódásában – ekkoriban jutott fel a Bundesligába, mutatkozott be szenzációsan, és vívta ki első Bajnokok Ligája-szereplését –, Lőw Zsoltot pedig mindig is a játékosok megértőjeként, a vezetőedző és a csapat közötti közvetítőként tartották számon, ő volt a jó zsaru.

Hétfőn átesett a tűzkeresztségen: megtartotta első edzését vezetőedzőként. A beszámolók szerint a szakadó eső ellenére jó hangulatban telt a gyakorlás, amelybe mókás elemeket csempészett a szakmai stáb: a játékosok saját anyanyelvükön énekeltek szerenádot Mauricio Sanchez csapatmenedzsernek, aki hétfőn ünnepelte születésnapját – az alkalmi kórust a frissen kinevezett vezetőedző és segítője, Peter Krawietz vezényelte. Halász Judit klasszikusa is felcsendült: Lőw Zsolt és két magyar futballistája, Gulácsi Péter, valamint Willi Orbán a Boldog születésnapot! című dal előadásával szerzett vidám pillanatokat az ünnepeltnek.

Kedden újabb edzés várt a Stuttgart elleni Német Kupa-elődöntőre készülő társaságra, ám amint az Németországban lenni szokott, a találkozót megelőző napon sajtótájékoztatót rendeztek a vezetőedző részvételével – Lőw Zsoltot hosszasan kérdezték az újságírók. Felütésként megosztotta, családi barátjának ötvenedik születésnapja váratlan fordulatot vett, ugyanis még el sem kezdődött a buli, amikor megcsörrent a telefonja – Marcel Schäfer sportigazgató volt a vonal másik végén.

„Arról győzködött, hogy én vagyok a megfelelő ember az RB Leipzig számára, neki és a klubnak feltétlenül szüksége van rám – mondta Lőw Zsolt a félórás sajtóeseményen. – Tudják, mennyit jelent nekem az RB Leipzig, az egész Red Bull-konszern, hiszen kétezertizenkettőben kezdtem pályafutásomat edzőként a kötelékében, és kétezertizennyolcig a Red Bull-család tagja voltam. A születésnapon keresztülhúzták a számításaimat, négy órán át egyik hívást fogadtam a másik után. Este kilenc-tíz körül hoztuk meg a döntést, majd másnap egyik helyről utaztam a másikra – a gyermekeim kérdezték is az édesanyjukat, hol van az apjuk, kicsit szomorúan vették tudomásul, hogy a következő hat-hét hetet nem otthon töltöm.”

Minden nagyon gyorsan történt, hiszen vasárnap érkezett meg Lipcsébe, hétfőn pedig már edzést kellett vezényelnie a társaságnak.

„Igyekeztem mindenkit üdvözölni a csapatból és a stábból, majd arról beszéltem, miért vagyunk itt Peter Krawietz-cal: mik a céljaink, hogyan látom a következő hét hetet és mit kell tennünk együtt azért, hogy a lehető legsikeresebben zárjuk az idényt. Megemlítettem, hogy egyedülálló lehetőség kapujában állunk, hiszen két győzelemmel trófeát hódíthatunk el. Segítőmmel sok címet nyertünk életünk során, tudjuk, mit jelent, ezért is sulykoltuk a srácoknak, mekkora jelentősége van a Német Kupának. A következő megközelítésem egyszerű volt, azt mondtam, ez egy küldetés számunkra, és a következő hét hétben próbálunk mindent átadni a futballistáknak, igyekszünk kialakítani az összetartozás érzését, teret és energiát létrehozni a fejlődéshez. Úgy szeretnék elmenni innen, hogy bejutottunk a Bajnokok Ligájába.”

Arról is kérdezték, milyen átvenni jó barátja, Marco Rose pozícióját az RB Leipzig vezetőedzőjeként.

„Együtt játszottunk Mainzban, majd az RB Salzburgnál együtt dolgoztunk, szóval sok a közös bennünk, nagyon jó barátok vagyunk. Nyilvánvalóan egyikünk sem akarta, hogy neki fel kelljen állnia a kispadról, és nekem kelljen átvennem a helyét. Első ránézésre nem túl kellemes a helyzet, de úgy gondolom, kibírja a barátságunk. Eljön az idő, amikor leülünk és tisztázunk mindent – hozzáteszem, szerintem nincs feszültség köztünk, az elmúlt hetekben rendszeres eszmecseréket folytattunk, jól együttműködtünk. Remélem és hiszem, hogy nem sérül a barátságunk.”

Megkapta azt a kérdést is, vajon megüti-e a Bajnokok Ligája szintjét a Bundesligában hatodik helyen álló együttes, amely az idényben 32. helyezettként végzett az elitsorozat harminchat csapatos mezőnyében.

„Tudjuk, mit mutat a tabella, de mindannyian jó esélyt látunk arra, hogy kivívjuk a Bajnokok Ligája-szereplést – ha nem így lenne, nem ülnék itt. Meg kell próbálnunk pozitív légkört teremteni és elhitetni a csapattal, hogy elég jók a BL-hez. Ha a játékosok kicsit felszabadultabbak lesznek, ha le tudom venni a nyomást a vállukról és megteremtjük a pozitív légkört, tíz-húsz százalékot javulhat a teljesítményük, amivel reális esélyünk lehet csúcsra jutni.”

Felvetődött annak a kérdése is, miért pont ebben a helyzetben vállalta el pályafutása első vezetőedzői állását, miközben más klubok is hívták az évek során – a sajtóban felröppent a hír, hogy korábban a Stuttgart is megkörnyékezte.

„Nem szeretnék arról beszélni, mely csapatok hívtak. Az elmúlt években – az RB Salzburgnál és az RB Leipzignél töltött első hat évben, majd később Thomas Tuchellel töltött idő alatt – az volt az érzésem, hogy jó helyen vagyok, a megfelelő szerepkörben dolgozom és a megfelelő emberekkel vagyok körülvéve. Minden pillanatát élveztem, amikor Ralf Rangnickkal, Adi Hütterrel, Ralph Hasenhüttllel, majd Thomas Tuchellel dolgozhattam. A pályafutásom meredeken ívelt felfelé, élveztem a helyzetemet, a fejlődésemet, nem tartottam egyiket sem megfelelő pillanatnak ahhoz, hogy kiszálljak és belevágjak valami újba. Thomas Tuchel tudta, milyen megkereséseket kapok, de azt mondtuk, még sok feladatunk van együtt, hiszen sikeresek vagyunk – szerintem egy kétszáz kilométer per órával száguldó vonaton utazva senki sem húzná meg a vészféket, hogy kiszálljon –, ám amikor átvette az angol szövetségi kapitányi posztot, úgy éreztem, valami újba kezdenék. Ezért döntöttem úgy, hogy tizenkét év elteltével kilépek az edzői szerepkörből, és Jürgen Klopp, illetve Mario Gómez oldalán folytatom, két hihetetlen ember mellett, akiktől rengeteget tanulhatok, és sokat vihetek magammal. Felszálltam erre a vonatra, de az utazás nem volt hosszú, az első megállónál, körülbelül két hónapnyi közös munka után leszálltam. Kötelességemnek éreztem, hogy segítsek a klubnak – hozzáteszem, ők is így látták jónak, ezért elfogadtam a felkérést. Mindenesetre gazdagítja az életemet, hogy olyan futballszakmabeliekkel dolgozhatok együtt, mint annak idején Ralf Rangnick, Thomas Tuchel vagy most Jürgen Klopp – kisemberként, aki Magyarországról, egy kilencmilliós országból jön, és korábban a magyar bajnokságban játszott, ez valami egészen különleges, nagyra értékelem. Nagy segítséget jelent számomra, hogy régi-új környezetbe érkeztem, ismerek hat-nyolc játékost a keretből és sok klubalkalmazottat, aki évekkel ezelőtt itt dolgozott. Úgy érzem, hazatértem, és ez megkönnyíti a helyzetemet.”

Pedig az nem egyszerű, hiszen szerdán már nehéz feladat vár a csapatára: a Stuttgart otthonában kell kiharcolnia a Német Kupa-döntőbe kerülést.

„Hogy ne támogassuk a stuttgartiakat, a lehető legkevesebbet szeretnék elmondani arról, amit tervezünk ellenük, de jól tudja mindenki, hogy alaposan át kell gondolnunk, min változtatunk a lehető legrövidebb idő alatt, mert a sok módosítás visszaüthet. A lehető leggyorsabban fel akarjuk térképezni a játékosokat, beleértve a lelkiállapotukat, hogy mihamarabb végrehajtsuk az apró változtatásokat.”

A német újságírókat rendkívül érdekelte, mi lesz abban az esetben, ha megnyeri a Német Kupát, valamint az első négybe vezeti az RB Leipzigot, folytatná-e a vezetőedzői munkát.

„Számomra fontos volt tisztázni a munka elvállalásánál, hogy a feladatom a következő hét hétre szól, utána teljesen egyértelmű, hogy új vezetőedző érkezik az RB Leipzighez, én pedig visszatérek a Red Bull Globalhoz abba a szerepbe, amit megszerettem, megszoktam. Addig is próbálom élvezni és kiélvezni minden pillanatát ennek a kihívásnak, amelyet remélhetőleg a lehető legtöbb sikerrel zárunk. A jó eredményeket senki sem tudja garantálni, mi sem vagyunk varázslók, de ha mindent jól csinálunk, a csapat és az összes alkalmazott összefog, jó esélyünk van elérni valami szépet.”

Gulácsi Péter bevethető állapotban van

A Bild arról kérdezte a frissen kinevezett magyar szakembert, vajon a Német Kupában marad-e a szereposztás, a várakozásoknak megfelelően Maarten Vandevoordt áll-e szerdán a kapuban, illetve a bajnokság hátralévő részében ki lesz az első számú.

„Még nem hoztuk meg a döntést a kapushelyzetről, nem volt rá időnk – mondta Lőw Zsolt. – Meg akartuk várni, hogy Gulácsi Péter teljesen felépüljön a betegségéből, ezután beszélünk Frederik Gössling kapusedzővel, hogy eldöntsük, ki véd. Mindenesetre Gulácsi már egészséges, a gyomorrontása a múlté, bevethető állapotban van.”