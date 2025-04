Dárdai Bence: Lőw Zsolt nagyon jól összerakta a csapatát

„Jól játszottunk, de egy egyéni hibából hátrányba kerültünk és utána már nagyon nehéz futni az eredmény után, hiába próbálkoztunk, ez nem volt elég egy pontra” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a Wolfsburg magyar válogatott labdarúgója, Dárdai Bence, aki a saját teljesítményével szemben a csapatjáték fontosságát hangsúlyozta.

„A csapatnak kell jól játszania, mert hiányoznak a pontok. Dolgoznunk kell tovább, hogy jöjjenek a pontok is. Szerettem volna bevenni Gulácsi Péter kapuját, de sajnos csak a kapufát találtam el. Minden héten próbálom a legjobbat kihozni magamból, de valahogy most már nyernünk kellene egy meccset. Az alapvető célunk az idény elején az európai kupaszereplés elérése volt, de most már az a cél, hogy az előttünk álló csapatok ellen is meccseket tudjunk nyerni, aztán majd meglátjuk, ez mire lesz elég” – fogalmazott a sorozatban a negyedik meccsét elveszítő, így csak a 12. helyen álló Wolfsburg középpályása.

Dárdai az ellenfél edzőjéről, Lőw Zsoltról is beszélt.

„Ismerem Zsoltot, aki nagyon jól összerakta a csapatát. Mindig nagyon nehéz a Lipcse ellen játszani, és ez most is így volt.”





NÉMET BUNDESLIGA

29. FORDULÓ

Wolfsburg–RB Leipzig 2–3 (0–2)

Wolfsburg, Volkswagen Arena. Vezette: F. Exner

Wolfsburg: Grabara – Fischer, Odogu, Vavro (Maehle, 71.) – Kaminski (Skov Olsen, 71.), Dárdai B. (Tomás, 86.), M. Arnold, Gerhardt – Wind – Wimmer (Nmecha, 86.), Amura. Vezetőedző: Ralph Hassenhütl

RB Leipzig: Gulácsi – Nedeljkovics (Geertruida, 77.), Bitshiabu, Lukeba, Klostermann – Baku (Ch. Baumgartner, 71.), Vermeeren (Kampl, 71.), Seiwald, X. Simons (Haidara, 85.) – Sesko, Openda (Y. Poulsen, 77.). Vezetőedző: Lőw Zsolt

Gólszerző: Fischer (58.), Skov Olsen (75.), ill. Openda (11.), X. Simons (26., 49.)