„Az idény végén fogunk majd beszélni erről” – Gulácsi az NS-nek a távozását firtató sajtóhírekről

A 34 éves kapus az ötgólos mérkőzés után többek között a Bild által megszellőztetett információt kommentálta, mely szerint klubja nem hosszabbítaná meg a 2026 nyarán lejáró szerződését.

„Nagyon egyszerű a szituáció, még egy évig szól a szerződésem, amit mindenképpen szeretnék kitölteni. Hogy mi lesz, vagy hogy megy utána a történet? Azt majd a nyáron megbeszéljük. A klub velünk még nem beszélt, de ilyenkor nem is szokott és felesleges is. Az idény nagyon fontos pillanatában vagyunk, mindenki arra koncentrál, hogy elérjük a célunkat, s majd az évad végén lesz idő erről beszélni” – fogalmazott Gulácsi Péter.

„Nem titok, hogy jól érzem magam Lipcsében, ahogyan a családom is. A klubnál megbecsülnek, fontos szerepem van. A nyáron már harmincöt éves leszek, toronymagasan én vagyok a legidősebb a csapatban, így előbb-utóbb kapusposzton is megpróbálnak majd fiatalítani. Hogy ez hogyan történik, arról rengeteg forgatókönyv van, de elsőre nem tudom megerősíteni a leírtakat, mivel a klubbal erről még nem beszéltünk. (...) Minden rendben van, velünk még nem beszéltek, az idény végén fogunk majd beszélni erről” – jelentette ki a magyar válogatott kapus, majd elmondta, hogy a jelenlegi idény végeredményétől, így az esetleges BL-indulástól is függ, hogy hogyan tervezik meg a következő évadot a klubnál.

Gulácsi Péter szót ejtett az RB Leipziget az idény végéig irányító Lőw Zsoltról is.

„Zsolti három éven keresztül dolgozott másodedzőként itt Lipcsében, de én már Salzburgból ismerem őt. Tudom, milyen szakmai tudással rendelkezik és milyen személyiség, aki szerintem amúgy nagyon passzol a csapathoz. Később még nagyobb kluboknál gyűjtött tapasztalatokat és tovább fejlődött edzőként, ami hatalmas plusz. Miután januárban visszatért a Red Bull-családhoz, teljesen képben volt a helyzettel, a meccseinkkel, a játékosok erősségeivel és gyengeségeivel. Ez a feladat nyilván nem egyszerű, de szerintem passzol hozzá. Jó energiát hozott a csapatba, néhány dolgot megváltoztatott, s az is sokat segített, hogy a Hoffenheim ellen megvolt az első sikerélménye a csapatnak” – summázta gondolatait az RB Leipzig veteránja.

Gulácsi hozzátette: ők is tudják, hogy Lőw csak az idény végéig lesz a csapat élén, de a lényeg most az, hogy a lipcseiek bejussanak a Bajnokok Ligájába.

Végül, de nem utolsósorban a 34 éves labdarúgó kitért Dárdai Bencére is, akivel összeölelkeztek a lefújás után.

„Büszke vagyok arra, hogy magyar játékostól még nem kaptam gólt a Bundesligában. Sala (Sallai Roland) fejelt már kapufát, Szalának (Szalai Ádámnak) is volt néhány helyzete, de szerintem Bence járt ehhez a legközelebb az első félidei csúsztatásával, amelynél, bevallom, szerencsém volt – mondta Gulácsi, majd röviden beszélt a 19 éves középpályás helyzetéről is. – Látszik, mekkora potenciál van benne, hétről hétre lehetőséget kap egy erős Bundesliga-csapatban. Veszélyes, nagyon jól lát a pályán, nagyon jó első érintése van. Még egy kicsit tapasztalatlan, de pont ezek a meccsek segítenek neki. Nagyon szép karrier áll előtte.”

NÉMET BUNDESLIGA

29. FORDULÓ

Wolfsburg–RB Leipzig 2–3 (0–2)

Wolfsburg, Volkswagen Arena. Vezette: F. Exner

Wolfsburg: Grabara – Fischer, Odogu, Vavro (Maehle, 71.) – Kaminski (Skov Olsen, 71.), Dárdai B. (Tomás, 86.), M. Arnold, Gerhardt – Wind – Wimmer (Nmecha, 86.), Amura. Vezetőedző: Ralph Hassenhütl

RB Leipzig: Gulácsi – Nedeljkovics (Geertruida, 77.), Bitshiabu, Lukeba, Klostermann – Baku (Ch. Baumgartner, 71.), Vermeeren (Kampl, 71.), Seiwald, X. Simons (Haidara, 85.) – Sesko, Openda (Y. Poulsen, 77.). Vezetőedző: Lőw Zsolt

Gólszerző: Fischer (58.), Skov Olsen (75.), ill. Openda (11.), X. Simons (26., 49.)