Cicavízió – Deák Zsigmond jegyzete

Bár úgy is fogalmazhatunk, hogy az utóbbi hónapokban hordott felső vezetői öltönyt és elegáns cipőt cserélte a melegítőre és a stoplisra, kérdés, lesz-e visszacsere az idény végén, ameddig egyelőre a megbízatása szól. Ha ugyanis sikerrel jár és a csapatot Bajnokok Ligája-helyre vezeti a Bundesligában, valamint döntőbe a Német Kupában, logikus lenne a maradása. Diplomatikus módon ezt ő így fejezte ki az M4 Sportnak: „Most úgy gondolom, szeretnék majd visszatérni az előző munkámhoz, de ez persze még változhat az előttünk álló időszakban.” A Cica becenevű Lőw víziója és jövője tehát még eléggé képlékeny, az bizonyos, hogy a Stuttgart elleni szerdai kupaelődöntő mindjárt rágós falat, viszont ha sikerül lenyelni, az a bajnoki folytatásra is jól hatással lehet. Nekünk, magyaroknak mindenesetre nemcsak az ő személyes sorsa miatt fontos, mi történik a Lipcsével, hanem a válogatott kulcsemberei, Gulácsi Péter és Willi Orbán miatt is.

Sőt, ha jobban belegondolunk, mivel, mint említettük, momentán Lőw Zsolt az egyetlen trénerünk ezen a szinten, rajta keresztül a magyar futballszakma is megítéltetik, függetlenül attól, hogy mindezt nem itthon tanulta ki, s edzői pályafutása során még egy percet sem működött Magyarországon. Persze miért is tette volna, ha a Bayern München, a Chelsea és a PSG pályaedzője lehetett, most meg az RB Leipziget irányíthatja?

Ha sikerrel jár, az inspirációt adhat és ajtókat nyithat meg másoknak is.

