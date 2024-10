Gulácsi sérülése nem súlyos, de a kupameccset kihagyja – sajtóhír

Gulácsi Péter a mérkőzésen megdöntötte saját és a klub rekordját azzal, hogy 509 percen át nem kapott gólt. A remek sorozatot Doan Ricu szakította meg a találkozó 15. percében, ám úgy fest, ezzel nemcsak lelki, hanem fizikai fájdalmat is okozott Gulácsinak. Az a felvételeken is jól látható, hogy rácsúszott a kapusra, s a Bild azt írja, Gulácsi bokája ennek következtében sérült meg. Az első félidőt még végigjátszotta, a második játékrészre is kijött, ám a bemelegítés közben jelezte, elővigyázatosságból inkább cserét kér.

Így állt be a helyére Maarten Vandevoordt aki kapott gól nélkül zárta a felvonást. Marco Rose vezetőedző dicsérte a teljesítményét a találkozót követően: „Nagyon kiérdemelte ezt, hihetetlenül ki van békülve saját magával. Tudja, hogy megkapja a lehetőséget. Keményen edz, és ezen a meccsen is sokat mutatott, nehéz helyzetben. Magabiztosan, jól bánt a labdával.”

A Bild Gulácsi sérüléséről azt írja, hogy a vasárnapi vizsgálatok megerősítették, nincs nagy baj, ám a St. Pauli elleni keddi kupameccset alighanem még kihagyja. Mindezzel kapcsolatban az RB Leipzig még nem közölt információt.

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

RB Leipzig–Freiburg 3–1 (W. Orbán 47., Geertruida 58., Openda 79., ill. Doan 15.)