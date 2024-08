35 veretlen bajnoki után kétgólos előnyről kapott ki a Leverkusen a Lipcse ellen

NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

LEVERKUSEN–RB LEIPZIG 2–3 (2–1)

Leverkusen, BayArena. Vezeti: Jollenbeck. TV: Arena4

LEVERKUSEN: Kovar – Tapsoba (Arthur, 86.), Tah, Hincapié – Frimpong (Tella, 77.), Xhaka, A. García, Grimaldo – Terrier (A. Adli, 71.), Wirtz – Boniface (Schick, 77.). Vezetőedző: Xabi Alonso

LEIPZIG: Gulácsi – Klostermann, Lukeba, Bitshiabu – Henrichs (Vermeeren, 89.), Haidara (Seiwald, 15.), Kampl (Baumgartner, 89.), Raum – Xavi Simons – Openda (Y. Poulsen, 89.), Sesko (Nusa, 67.). Vezetőedző: Marco Rose

Gólszerző: Frimpong (38.), Grimaldo (45.), ill. Kampl (45+7.), Openda (57., 80.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Gulácsi Péterrel a kapuban, de az eltiltott Willi Orbán nélkül lépett pályára az RB Leipzig a címvédő Leverkusen otthonában a Bundesliga 2. fordulójának szombat késő délutáni rangadóján.

Gyorsan magukhoz ragadták a kezdeményezést a hazaiak, Hincapié fejese után a 10. percben már a felső lécen csattant a labda. Rögtön a 12. percben az első sárga lap is villant a találkozón, Boniface egy ollózó mozdulat közben fejen találta Haidarát, aki nem is tudta folytatni a játékot. Feszült volt a hangulat az első félidőben, egy szabálytalanságot követően a vendégek vezetőedzője, Marco Rose addig reklamált a játékvezetőnél, míg az gyorsan kiosztott neki két sárga lapot és lelátóra küldte. A 32. percben jegyezhettük fel az első lipcsei lehetőséget, Openda beadása után Sesko fejese szállt a kapu mellé. A 38. percben nagyot hibázott Klostermann, Frimpong köszönte az ajándéklabdát és 3 méterről a tehetetlen Gulácsi mellett a kapuba lőtt. A 45. percben megduplázta előnyét a címvédő, Wirtz passza után Grimaldo talált a kapuba. Már-már úgy tűnt, hogy a három pont sorsát is eldöntik a hazaiak az első félidő hosszabbításában, mégis a lipcseiek szépítő találata született meg az utolsó pillanatban Kampl révén.

Boniface (ollózás közben) nem kímélte a lipcsei védőket (Fotó: Getty Images)

Hazai helyzettel indult a második félidő, de az 52. percben már a lipcseiek ünnepelhettek. Igaz kissé elhamarkodottan, mert Lukeba fejese hiába talált utat a kapuba, a lesen helyezkedő Sesko mozdulatai miatt a játékvezető érvénytelenítette a találatot. Öt perc múlva viszont már tényleg az egyenlítést ünnepelhették a vendégek: Sesko kiugratása után a leshatárról kilépő Openda éles szögből, 4 méterről lőtte Kovar lábai között a kapuba. A hazaiak cseh kapusát biztosan nem fogják megdícsérni a találkozó után, hiszen a 80. percben Openda második találata is védhető lövésnek tűnt. A belga támadó duplájával tehát fordítani tudott a Leipzig, amely megnyerte a találkozót és ezzel megszakította a Leverkusen 35 mérkőzéses, bajnoki veretlenségi sorozatát. 2–3

AZ ÁLLÁS 1. RB Leipzig 2 2 – – 4–2 +2 6 2. Borussia Dortmund 2 1 1 – 2–0 +2 4 3. Union Berlin 2 1 1 – 2–1 +1 4 4. Freiburg 1 1 – – 3–1 +2 3 5. Heidenheim 1 1 – – 2–0 +2 3 6. Wolfsburg 2 1 – 1 4–3 +1 3 6. Mönchengladbach 2 1 – 1 4–3 +1 3 8. Bayern München 1 1 – – 3–2 +1 3 9. Bayer Leverkusen 2 1 – 1 5–5 0 3 10. Eintracht Frankfurt 2 1 – 1 3–3 0 3 11. Hoffenheim 2 1 – 1 4–5 –1 3 12. Mainz 2 – 2 – 4–4 0 2 13. Werder Bremen 2 – 2 – 2–2 0 2 14. Augsburg 1 – 1 – 2–2 0 1 15. Stuttgart 2 – 1 1 4–6 –2 1 16. Holstein Kiel 2 – – 2 2–5 –3 0 17. St. Pauli 2 – – 2 0–3 –3 0 17. Bochum 2 – – 2 0–3 –3 0

PERCRŐL PERCRE