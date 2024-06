A 32 éves Sabrina Wittmann ismét történelmet írt Ingolstadtban

Mint arról mi is beszámoltunk, az egykoron Hajnal Tamást is foglalkoztató fekete-vörös gárdához egy hónapja beugró hölgy történelmet írt azzal, hogy a német férfi profi labdarúgás első női vezetőedzője lett. A 32 esztendős Sabrina Wittmann azóta remekül zárta az évadot, az utolsó négy tétmeccsen ugyanis veretlen maradt (két győzelem, illetve döntetlen), valamint a bajor tartományi kupát (Landespokal Bayern) is megnyerte a szebb napokat is megélt csapattal.