Vegyük be Zágrábot!; Siklósi Gergely: Mindig az arany a cél

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Kedden Zágrábban tízezernél is több horvát szurkoló előtt a vb-elődöntő lesz a tét. A férfi kézilabdázók világbajnokságán a horvát–magyar meccsel kezdődik a kieséses szakasz, Éles József szerint a hollandok elleni produkció itt is elég lenne, Mirko Alilovic kapus nem ad nekünk esélyt, Imre Bence viszont nagyon bízik a csapatban. Vincze Szabolcs helyszíni jelentése, címlapsztori két oldalon.

Lőw Zsolt Jürgen Klopp keze alatt Red Bull-igazgatóként folytatja. A Thomas Tuchel után most egy másik BL-győztes német edzőlegenda mellé szerződő magyar tréner Bodnár Zalánnak azt is elmondta, hogy már három éve felvetődött a munka az osztrák központú sportvállalkozásnál, amelynek Lőw lett az új fejlesztési igazgatója.

A számítógép kiszámolta: 73% a Fradi továbbjutási esélye az El-ben. Az AZ Alkmaar elleni alapszakaszzárón persze csütörtökön nem ártana nyerni, de legalábbis pontot szerezni, de a frankfurti múlt heti produkciónál biztosan több kell – Borsos László elemzése.

Siklósi Gergely már nem csupán éremért lép pástra. Hanem az aranyért, hiszen az elmúlt időben rengeteget változott – Kovács Erika interjújában Párizs párbajtőrvívó-csapataranyérmese arról is beszél, hogy még most, a vasárnapi dohai Grand Prix-döntőben 11:14-nél is azon agyalt, hogyan adhatná be a hiányzó négy tust…

Hét sztori az ausztráliai két hétből. Győri Ferenc az év első tenisz Grand Slam-tornája után Jannik Sinnertől Novak Djokovicson át Arina Szabalenkáig győztesek és vesztesek nagy pillanatait idézte fel.

És ha kedd, akkor Junior-melléklet: A rajtoló labdarúgó OTP Bank Liga fiataljaival, a sportlövők korosztályos Eb-jével és a Hónap utánpótlásedzője-díj decemberi kitüntetettjével, Kaliba Viktor úszószakemberrel.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!