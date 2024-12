Jansen: Hiányzott a pozitív energia; Hornyák Zsolt és Bognár György újabb párharca

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Hiába reménykedtek a Ferencvárosnál, hogy a Szalonikiben szerzett ponttal meglehetne a továbbjutást, legrosszabb esetben a rájátszást érő helyek egyike, az Európa-liga idei utolsó körében a magyar bajnok súlyos vereséget szenvedett a PAOK-tól. „Öt gólt nem lehet egyetlen mérkőzésen sem kapni, de ez most nekem is tényleg meglepő volt, nehezen is fogadom el, a játékosokkal ezt meg kell beszélnünk. Azért különösen fájó a vereség, mert ezt megelőzően jól teljesítettünk ebben a sorozatban, ezúttal azonban valahogy nagyon hiányzott a pozitív energia” – többek között ezt mondta a görögországi, 5–0-ra elvesztett találkozó után Pascal Jansen, az FTC vezetőedzője.

A Puskás Akadémia és a Paks Hornyák Zsolttal és Bognár Györggyel a kispadon az elmúlt években rengeteg emlékezetes párharcot vívott már egymással: hogy mást ne mondjunk, az első ilyen ütközet 2020. november 7-én a Paks 6–2-es győzelmét hozta (Hahn János négyszer is betalált, a Nemzeti Sport 10-es osztályzatot adott a teljesítményére), de említhetjük azt az összecsapást is, amikor 2023. május 19-én a Puskás Akadémia vendégként aratott 2–0-s győzelmet, s a vereség a paksiaknak a bronzérembe került. Nagy Zsolt, a Puskás válogatottja lapunknak most azt mondta: „Csapatszinten kell rendben lennünk, akkor van esélyünk a sikerre.”

Újra remek formában játszik Bodó Richárd, az OTP Bank-Pick Szeged és a kézilabda-válogatott balátlövője, aki a Képes Sport mellékletünkben olvasható interjúban elmeséli, gyerekként hogyan kötötte el apja kocsiját, miért volt nehéz beilleszkednie Dunaújvárosban, s miként lettek barátok Bánhidi Bencével. Beszél arról is, milyen volt a kapcsolata Szegeden Juan Carlos Pastorral, ki tartotta benne a lelket a nehéz időszakban, s minek köszönhető, hogy ebben az idényben magára talált. Kiderül az is, hogy a kisgyerek kora óta pecázó kézilabdázó hol horgászik nyaranta, és mi volt a legnagyobb fogása.

