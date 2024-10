A Real Madrid elbukta a világ szimpátiáját; tovább tart a Debrecen vesszőfutása

Nem csitulnak a hétfő esti Aranylabda-gála keltette hullámok. A párizsi gálától testületileg távolmaradó Realon háborog a világ, miközben a madridiak az Aranylabdáról lecsúszó Vinícius Jr. Melletti kiállásukkal tüntetnek. A győztes Rodriról kevesebb szó esik, holott nagyon megérdemelné… Címlapsztori két oldalon.

Mezőkövesd–Debrecen meccsel és meglepetéssel kezdődött el az MK-hét. A bajnokságban is vereséget vereségre halmozó, épp edzőváltáson áteső Debrecen első NB I-es csapatként a kupából is kiesett. Tudósítás és a szerdai program részletes beharangozója két oldalon.

Büntetett az UEFA: nem lehetnek magyar szurkolók Hollandiában. Sejteni lehetett, hogy ez lesz, de most már bizonyosság is, ráadásul az MLSZ-nek mélyen a zsebébe is kell nyúlnia, a csapatnak pedig lelátói támogatás nélkül kell játszania a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésen.

Nagyüzem kézi-, kosár- és vízilabdában, továbbá jégkorongban az európai pályákon. Tudósítás a Fradi pólósainak és a Fehérvár hokisainak remek keddi győzelméről, felvezető a szerdai magyar–lengyel kézis „kettős rangadó” elé.

Sergio Pérez miatt főhet a Red Bull-vezetők feje. Mivel egy esetleges konstruktőri harmadik hellyel sok pénztől esne el a címvédő istálló, igencsak bajban van, hiszen Max Verstappen pontjai mellé a mexikói pilóta alig tud valamit hozzátenni… Zsoldos Barna írása.

