Öt újonccal frissít Marco Rossi; Gyulay Zsolt újra pályázik MOB-elnöknek

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Öt újonc a Nemzetek Ligájára készülő válogatott keretben. Marco Rossi hat régi motorosnak, köztük, Szalai Attilának, Lang Ádámnak, Fiola Attilának vagy Kleinheisler Lászlónak ezúttal nem küldött meghívót, ugyanakkor olyanok is ott lesznek a németek és a bosnyákok ellen bevetésre várók névsorában, akik talán maguk sem álmodtak volna erről. A kapitány emellett nyomatékosította, hogy Magyarországon rendre irreális elvárásokkal találkozik…

Harry Kane-nek csapattrófeája még nincs, de Aranycipője már van. A Bayern angol sztárja természetesen ott volt a müncheni díjátadón, ahol édesapja, Pat Kane is tiszteletét tette, és azt is elmondta az Európai Sport Médiát (ESM) is képviselő Szöllősi Györgynek, hogy mit gondol a magyar válogatottról.

Szerda este Párizsban fellobban a paralimpiai láng. Az újabb gigaesemény rajtja előtt a Nemzeti Sport helyszíni tudósítója, Vincze Szabolcs nemcsak azt nézte meg, milyen esélyekkel indulnak legjobbjaink a francia fővárosban, és hogy hogyan szól a magyar csapat hivatalos dala, hanem Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével is beszélgetett, és megtudta tőle, hogy mi a parasport üzenete…

Kiss Virág lassan feldolgozza, hogy minden fronton lecsúszott a párizsi olimpiáról. A ruandai világbajnoki élőselejtezőt megnyerő női kosárlabda-válogatott klasszis centere a nagypályás és a 3x3-as műfajban is azért dolgozik, hogy Los Angelesben ott lehessen – hiszen szerinte igenis ott van a helyünk! Győri Ferenc interjúja.

Gyulay Zsolt újabb négy évet vállal. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke meghosszabbítaná mandátumát, már csak azért is, hogy ha már 1984-ben a nagypolitika megfosztotta Los Angelestől, akkor négy év múlva ott lehessen.

