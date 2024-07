Máris megindult a pénzeső Kylian Mbappé nyomában; Győzelemmel búcsúzott az Európa-ligától a Paks

A Hungaroring az átalakítások közepette is zökkenőmentesen fogadta a mezőnyt. Az elmúlt hónapok elképesztő volumenű infrastrukturális átalakításai ellenére a Hungaroringen minden a megszokott mederben zajlott a Magyar Nagydíj előtti csütörtökön, amikor már a pilóták is megérkeztek a helyszínre. Zsoldos Barna és Patai Gergely összeállításában megszólal Max Verstappen, Daniel Ricciardo a tíz évvel ezelőtti győzelméről és egy vécédeszkáról beszél, s az is kiderül, miként került a pingpongasztal a Hungaroringre

Amint arra számítani lehetett, a négygólos hátrányt nem tudták ledolgozni a paksiak, de a nagyszebeni visszavágón Könyves Norbert és Böde Dániel góljának köszönhetően emelt fővel estek ki, és a Konferencialigában folytathatják. A Corvinul–Paks El-visszavágóról Zombori András tudósított a helyszínről

Négy nap múlva elkezdi nemzetközi kupaszereplését a Ferencváros – Pascal Jansen vezetőedző a The New Saints ellen mutatkozik be a kispadon, kérdés, milyen kezdőcsapattal vág neki első magyarországi tétmérkőzésének. Borbola Bence elemzése

Nem kellett sokat várni arra, hogy Kylian Mbappé jelentős összeget termeljen a Real Madridnak, és persze a játékos sem jár rosszul az új klubjánál. A mezeladások már most az egekbe szöktek, pedig a támadó még legalább egy hónapig pihen. Gyenge Balázs háttéranyaga

Olimpiai negyeddöntő szintű kihívás előtt. Hat nappal a Szlovénia elleni páros meccs után a magyar női és férfi kézilabda-válogatott Németországban lép pályára

Országon belül váltott. Salamanca után Valenciában játszik tovább november végéig Határ Bernadett, aki nagy traumaként élte meg, hogy a válogatott lemaradt februárban az olimpiáról, de azóta visszatért a nemzeti együttesbe. Fazekas Zoltán írása

Július végén elkezdődnek a jeges edzések a Hydro Fehérvár AV19-nél is. A Volán válogatott támadója, Erdély Csanád egy év után tért vissza a kék-fehérekhez, a csatár többek között erről, valamint az új csarnokba történő beköltözéséről is beszélt Beke Zsombornak

Kozák Luca: Fel kell nőni a feladathoz. A női 100 méteres gátfutás országos csúcstartója, az Európa-bajnokság óta nem állt rajthoz. A debreceni versenyző derékproblémával küzdött, de már újra ereje teljében készül a párizsi olimpiára. Szendrei Zoltán interjúja

Salim Omar Gergely: Csak magamra koncentrálok! A 2022-ben első magyarként felnőtt-világbajnoki címet nyerő, három éve Tokióban ötödikként végző 21 éves Salim Omar Gergely a címvédő olasz Vito Dell’Aquilát tartja favoritnak az 58 kilogrammosok közt, de ő is az olimpiai aranyért megy Párizsba. Olimpikonunkkal Fazekas Zoltán beszélgetett

