Hiába a korábbi megegyezés, elköszönt a belga klub Bernd Storcktól

Mint ismeretes, a 62 éves német szakember azután vette át a Cercle irányítását, hogy addigi csapata, a Kortrijk kiesett a belga élvonalból. Storckkal a kispadon a Cercle Bruges kettős győzelemmel, 8–2-es összesítéssel vette az osztályozót, így a tréner szerződését automatikusan meghosszabbították egy évvel. Ebben az időszakban az NB I-be visszajutó Kisvárda is tárgyalt a korábbi magyar szövetségi kapitánnyal, de a Cercle sikeres osztályozója után már nem volt napirenden Storck szabolcsi szerepvállalása.

A közelmúltban újabb fordulat következett be a történetben, miután a belga klub csütörtökön bejelentette, hogy az „eltérő sportszakmai elképzelések, illetve munkamódszerek miatt” úgy döntöttek, a korábbi megegyezés dacára nem folytatják az együttműködést. A Cercle ugyanezen közleményben a távozó Storck utódját is bejelentette Onur Cinel személyében. A német-török kettős állampolgárságú tréner eddig a Red Bull Salzburg és az osztrák válogatott másodedzője volt, de dolgozott korábban a Schalke utánpótlásában is.