Világhírű klubok érkeznek az idei Puskás–Suzuki-kupára is

Április elsején Puskás Ferenc születésének 98. évfordulóján tartották meg a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémián az idei Puskás–Suzuki-kupa sajtótájékoztatóját, amelyen ismertették a torna csoportbeosztását és menetrendjét is.

A-csoport

Juventus (olasz)

Sporting CP (portugál)

Panathinaikosz (görög)

Puskás Akadémia B-csoport

Real Madrid (spanyol)

Genk (belga)

Slavia Praha (cseh)

Budapest Honvéd A 17. Puskás–Suzuki-kupa csoportbeosztása

Hamarosan nagykorú lesz a remek kezdeményezés: az idén már a 17. alkalommal rendezik meg az egyik legrangosabb nemzetközi U17-es labdarúgó-tornát, a Puskás Akadémia által szervezett Puskás–Suzuki-kupát, amelynek eredete 2008-ig nyúlik vissza, és idén épp a 2008-as születésű fiatalok léphetnek rajta pályára, vagyis azok, akik az első torna évében születtek. Az eredeti s azóta is érvényes elgondolás szerint a Puskás Ferenc pályafutásához szorosan kötődő csapatok vesznek részt a PSK-n, a rendező Puskás Akadémia mellett a Budapest Honvéd, a Real Madrid és a Panathinaikosz mindig szerepel, a 2008-ban még négycsapatos torna azóta már nyolccsapatosra bővült, és évről évre világhírű klubok korosztályos együttesei érkeznek, volt már ausztrál vagy brazil együttes is a tornán.

Az első győztes a Real Madrid lett, a spanyol csapatot olyan, mára világhírűvé váló labdarúgók erősítették, mint Dani Carvajal és Lucas Vázquez, az első döntőt 5–1-re elvesztő Puskás Akadémiában pedig többek között a mostani NB I-es együttes kapitánya, Szolnoki Roland, valamint a válogatott Gyurcsó Ádám is pályára lépett, de említhetjük, hogy 2009-ben Álvaro Morata lett a gólkirály, aki ma már Európa-bajnoknak is mondhatja magát. A Real Madrid hatszoros, a Budapest Honvéd ötszörös győztes, de nyert már Puskás–Suzuki-kupát a Ferencváros, a Genk, a Flamengo és a Puskás Akadémia is egyszer-egyszer, a hazaiak győzelmét a 2021-es torna hozta el: akkor Gruber Zsombor góljával nyerte meg a Puskás a Sporting elleni döntőt, a kapuban pedig Pécsi Ármin remekelt.

A sajtótájékoztatón Tóth Balázs, korábbi válogatott középpályás, a Puskás Akadémia klub- és akadémiai igazgatója ismertette: az idei mezőny újonca a cseh Slavia Praha, és a 2025-ös PSK-t május 1. és 5. között rendezik meg, a döntőre hagyományosan a Pancho Arénában kerül sor, a bronzmeccset és a finálét az M4 Sport élőben közvetíti.

A névadó főszponzor, a Magyar Suzuki Zrt. mellett a tornának idén új főszponzora is lett, a ZÁÉV Zrt., amelynek elnök-vezérigazgatóját, Deák Gábort a Suzukit képviselő Krisztián Róberttel együtt két különleges Puskás Akadémia-mezzel ajándékozta meg Mészáros Lőrinc, az akadémiát működtető alapítvány kuratóriumi elnöke a sajtótájékoztatón. Az eseményen meg lehetett tekinteni egy erre az alkalomra összeállított, Puskás Ferenc életútjához köthető tárgyakat bemutató különleges minikiállítást is.

Fotó: Bende Tamás

Mészáros Lőrinc, a Puskás Akadémiát működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány kuratóriumi elnöke: – Kettős ünnep nekünk ez a nap, mert Puskás Ferenc ma lenne kilencvennyolc éves, és 2007-ben akadémiánk ezen a napon vette fel a nevét. Öcsi bácsi neve már egyet jelent a magyar nemzeti identitással, példakép mindannyiunk számára, nagy munka, hogy méltók legyünk az örökségéhez. A Puskás–Suzuki-kupa mára világszínvonalú nemzetközi tornává nőtte ki magát, ahonnan a fiatalok tehetséggel, szorgalommal, kitartással el tudnak jutni a csúcsra. A Real Madridot idén sem lesz könnyű megelőzni, és nem akarok nagy nyomást helyezni a csapatunkra, de jó lenne megnyerni megint a tornát. Krisztián Róbert, a torna névadó főszponzora, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgató-helyettese: – Nagy megtiszteltetés, hogy már a tizenhetedik alkalommal lehetünk a Puskás–Suzuki-kupa támogatói. Bebizonyosodott, hogy ez nem csupán egy focitorna, hanem kiváló lehetőség arra, hogy a jövő sztárjai megmutassák magukat. Nagy a hasonlóság a labdarúgók és az autóiparban dolgozók között: mindkét területen fontos az innováció, a csapatszellem, miközben nem adjuk fel az egyéniségünket sem. Bízom benne, hogy nemcsak sportszakmai szempontból lesz sikeres az idei torna, hanem inspirációként is szolgál sokaknak. Szöllősi György, a Puskás-ügyek nagykövete, a Nemzeti Sport főszerkesztője: – Amikor annak idején kitaláltuk ezt a tornát, két nagy kihívás állt előttünk: megnyerni az ügynek a Puskás Ferenc pályafutásához kötődő legfontosabb klubokat, a Real Madridot, a Panathinaikoszt és a Budapest Honvédot, illetve hogy ebből sikerüljön hagyományt teremteni, minden évben eljöjjenek ezek a csapatok. Elmondhatjuk: mindkettő sikerült. Azóta a Real Madrid a Bajnokok Ligáját és a Puskás–Suzuki-kupát is hatszor-hatszor nyerte meg, az első tornán szereplő Dani Carvajal pedig immár hatszoros BL-győztes, utolérte Öcsi bácsi madridi csapattársát, az addigi egyedüli rekordert, Francisco Gentót. És fontos emlékeztetnünk magunkat arra is: 2022-ben az angolok négy nullás legyőzése alkalmával a négy magyar gólból hármat Puskás-akadémista szerzett, kettőt Sallai Roland, egyet Nagy Zsolt, a negyediket pedig Gazdag Dániel, aki a Honvéd színeiben szintén pályára lépett a PSK-n. VÉLEMÉNYEK