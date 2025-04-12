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Superliga: Sepsi OSK–Farul Constanta

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2025.04.12. 15:55
Fotó: Tókos Csaba
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Sepsi OSK Farul Constanta Superliga
A román Superliga alsóházi rájátszásának 4. fordulójának a Sepsi OSK a Farul Constantát fogadja. Kövesse a mérkőzést élő, szöveges közvetítésünk segítségével!

ROMÁN SUPERLIGA
RÁJÁTSZÁS, ALSÓHÁZ 
4. FORDULÓ
Sepsi OSK–Farul Constanta 1–0 (1–0)
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK Aréna, 3200 néző. Vezeti: Marcel Birsan 
Sepsi OSK: Gyenge – Otelita, Harut, Ninaj, Dumitrescu (Stefan, 58.) – Mino – El-Sawy, Matei, Oberlin, Neskovics – Babunszki (Coman, 58.). Vezetőedző: Dorinel Munteanu
Kispadon: Gedő, Oroian, Simic, Stefan, Sigér, Kallaku, Skorup, Draghiceanu, Batzula, Debeljuh, Coman, Ghimfus. 
Farul: Buzbuchi – Sirbu, Larie, Gustavo Marins, Ganea – Vina, Dican, Radaslavescu – Grigorjan, Alibec, Basceanu. Vezetőedző: Gheorghe Hagi.
Kispadon: Ducan, Fabinho, Balasa, Tiru, Buta, Reginaldo, N. Popescu, Ciobanu, Banu, Doicaru, Sima, Avramescu. 
G: Harut (33. – 11-esből)

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Sepsi OSK Farul Constanta Superliga
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