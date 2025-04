Ilyet sem látni minden évben: már az alapszakasz végén megvédte bajnoki címét a Crvena zvezda

A piros-fehér együttes így 23 pontos előnnyel zárta az alapszakaszt a városi rivális Partizan Beograd előtt. A szerb élvonal nyolcsapatos felsőházi rájátszásában csupán egyszer játszanak egymással a felek, így a Partizan hibátlan szereplés esetén is csak 21 pontot gyűjthet – ez pedig azt jelenti, hogy vasárnapi sikerével a Zvezda matematikailag is bebiztosította sorozatban a nyolcadik, összességében (a jugoszláv bajnoki címeket is beszámítva) a 36. bajnoki elsőségét.

A BEK-győztes fővárosi csapat egyébként veretlenül, 28 győzelemmel és két döntetlennel, továbbá 206 rúgott és 22 kapott góllal zárta az alapszakaszt.

Vladan Milojevics csapata abból a szempontból is történelmet írt, hogy Szerbiában még soha nem dőlt el ennyire korán a bajnoki elsőség.