Kulcsár Katalinra, Vad Anitára és Bognár Tamásra is számítanak a női labdarúgó Eb-n

Az UEFA hivatalos honlapján hozta nyilvánosságra a tornára utazó játékvezetők névsorát. A 13 nevet tartalmazó listán megtalálható a magyar Kulcsár Katalin is. A Magyar Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapja emlékeztetett, hogy Kulcsár óriási tapasztalattal rendelkezik, hiszen korábban már részt vett a 2015-ös és a 2019-es női világbajnokságon, valamint a 2013-as és a 2017-es Európa-bajnokságon is. 2016-ban női Bajnokok Ligája-döntőn fújta a sípot, nem beszélve arról, hogy 2017-ben a világ legjobb női játékvezetőjének is megválasztották.

Partjelzőként Vad Anita, videobíróként pedig Bognár Tamás is részese lesz a kontinenstornának.

A 16 csapatos tornát július 2. és 27. között rendezik meg Svájc nyolc városában (Bázel, Bern, Genf, Luzern, Sion, St. Gallen, Thun, Zürich).

A tornára delegált játékvezetők, partjelzők és videobírók listája itt tekinthető meg.