Gyász: elhunyt Helmut Duckadam, az 1986-os BEK-döntő hőse

A Szemlakon bánáti sváb családban született Duckadam az UTA Aradban kezdte élvonalbeli karrierjét, majd 1982-ben, már kétszeres válogatott játékosként szerződtette őt a Steaua Bucuresti.

Duckadam két bajnoki címet nyert a Bölöni Lászlót is soraiban tudó fővárosiakkal, és a Bajnokcsapatok Európa Kupájában is remek teljesítményt nyújtott. A Barcelona elleni 1986-os sevillai döntőben az első négy tizenegyest hárította, az ötödikre már nem is került sor. Vagyis egyszer sem tudta a Barcelona bevenni a kapuját, sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban, sem a 11-esek során, és a Steaua első román csapatként nyerte meg a legrangosabb európai kupasorozatot. Erről is beszélt a magyar FourFourTwo 2019 februári számában megjelent interjúban.

Duckadam év végén az Aranylabda-jelöltek közé került, de pályafutása egészségügyi problémák miatt akkor már véget ért: trombózist fedeztek fel a karjában, és csak három évvel később, a Vagonul Arad színeiben tért vissza a másodosztályban.

Az egykori kiváló kapus súlyos egészségügyi problémákkal küzdött évek óta: ötször műtötték a karját, protézis volt a térdében, és elmondása szerint 1986 óta 18-20 tablettát szedett naponta. Szeptemberben szívműtéten esett át, és szombaton újra kórházba került, mert rosszul érezte magát, majd hétfő hajnalban elhunyt.

VÉLEMÉNY Bölöni László, az 1986-ban BEK-győztes Steaua Bucuresti középpályása, Helmut Duckadam csapattársa: Ilyen fiatalon magához szólította a jó Isten... Mintha szíven csaptak volna, annyira lesújt a halálhíre. Emberként és csapattársként egyaránt kiváló volt, kulcsszerepet töltött be abban az óriási sikert elérő Steaua Bucuresti-ben. Nem voltunk barátok, viszont a BEK-győzelem, no meg az a csapategység, amely jellemzett minket, mindannyiunkat összekötött.