Andrés Iniesta cégével harmadosztályú dán klubot vett

A 40 éves egykori labdarúgó a bold.dk beszámolója szerint a Never Say Never nevű cégén keresztül, a svájci Stoneweg társasággal együttműködve vásárolt többségi tulajdonrészt a dán harmadosztályban 15 mérkőzés után öt győzelemmel, négy döntetlennel és hat vereséggel hetedik helyen álló FC Helsingörben.

„Elkezdtünk dolgozni az FC Helsingörrel, mert ez egy hihetetlenül izgalmas klub, nagyon jó adottságokkal, sok jó emberrel a klubban és környékén, és a városban van lehetőség arra, hogy a dán futball fontos része legyen” – idézte a Helsingör Dagblad Andrés Iniestát.

A bold.dk felidézte, hogy a Helsingört irányító Bo Bay Hougaard még szeptemberben beszélt arról, hogy reméli, Iniesta és társai befektetőként segítik a klubot, azok után, hogy a Never Say Never tavaly tavasz óta sporttanácsokkal segíti a csapatot.