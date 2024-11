A 99. percben egyenlített a Dinamo otthonában a Sepsi OSK

ROMÁN SUPERLIGA

18. FORDULÓ

FC Dinamo–Sepsi OSK 1–1 (1–0)

Bukarest, Arcul de Triumf Stadion, 3911 néző. Vezette: Kovács Szabolcs

Dinamo: Rosca – Sivis, Kevin Boateng (Patriche, 74.) Homawoo, Oprut – P. Olsen, Gnahorá, Cirjan (Marginean, 80.) – Milanov, Abdallah (Caragea, 90+1.), Politic (Licsandru, 90+1.). Vezetőedző: Zeljko Kopic

Sepsi OSK: Niczuly Roland – Harut, Ciobotariu, Ninaj, Dumitrescu (Breij, 90.) – Mino – Otelita (El Sawy, a szünetben), Neskovics (Sigér D., a szünetben), Matei, Oberlin (Hajdin, 81.) – M. Coman. Vezetőedző: Valentin Suciu

Gólszerző: Ninaj (38. – öngól), ill. Harut (90+9. – 11-esből)

A 99. percben értékesített büntetővel őrizte meg immár két hónapos veretlenségi sorozatát a Sepsi OSK a román élvonalban, megakadályozva, hogy a Dinamo átvegye a vezetést a Superliga táblázatán. A bukaresti közönség magyarellenes rigmusaival és nyomasztó Dinamo-fölénnyel indult a mérkőzés, az első negyedórában szinte ki sem tudott jönni saját térfeléről a Sepsi, amelynek játékosai és stábja megkönnyebbülten lélegezhettek fel Denis Politic kapufán csattanó lövésénél. Ezt követően már támadni is tudott a Sepsi, de Branislav Ninaj közeli lövését bravúrral védte Alexandru Rosca. Az első fél óra után Hakim Abdallah betörései okozták a legtöbb gondot szentgyörgyi védelemnek, Niczuly Rolandnak kétszer is védenie kellett a jobbról leadott lövéseket – a másodiknál viszont a lábáról a kapu torka felé pattanó labdát a menteni igyekvő Branislav Ninaj a saját kapujába fejelte.

Valentin Suciu, a Sepsi edzője a szünetben Sigér Dávid becserélésével stabilizálta csapata középpályás védekezését. A háromszékiek egyből át is tolták a játék súlypontját a fővárosiak térfelére, és egy kavarodás végén Marius Coman be is vette a hazai kaput – de öt perces videózás után kiderült, Ninaj korábban már lesen volt. Sokáig nem is volt ennél nagyobb lehetősége a Sepsinek, de amikor már mindenki a hátralevő másodperceket számolta, akkor Maxime Sivis talpon rúgta az éppen csak becserélt Michael Breijt, a VAR pedig ezúttal a Sepsi javára segítette ki Kovács Szabolcs játékvezetőt. A fél csapat szerette volna magának a büntető dicsőségét, végül Denis Harut kapta meg a lehetőséget, és bevállalós panenkázással kiegyenlített. 1–1