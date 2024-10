Vasárnapi sportműsor: a Győr a Brest vendége lesz a kézi BL-ben

A Ferencváros metzi veresége után a Győr is Franciaországban lép pályára a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A dartsosok már a WDF-világbajnokságra selejteznek Budapesten, lesz Erste Liga-forduló, kosárlabda-, röplabda- és vízilabda-bajnoki is. A televízióban eljön még Amerika, az NFL és a baseball mellett lesz női kosárlabdadöntő, NASCAR, golf és chicagói maratoni is.

OKTÓBER 13., VASÁRNAP FUTBALLPROGRAM NB III

11. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Nyíregyháza Spartacus II

11.00: Debreceni VSC II–Debreceni EAC

13.00: FC Hatvan–Putnok FC

13.00: Karcagi SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros

13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Füzesabony SC Erőss Út

13.00: Facultas Tiszafüredi VSE–Sényő FC Selyem-Ber

13.00: Eger SE–Mátészalkai MTK

13.00: Salgótarjáni BTC–Diósgyőri VTK II F4R

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Puskás Akadémia FC II

11.00: Újpest FC II–Credobus Mosonmagyaróvár

13.00: III. Ker. TVE–Gyirmót FC Győr II

13.00: Kelen SC–Komárom VSE

13.00: Balatonfüredi FC–FC Sopron

13.00: VSC 2015 Veszprém–Bicskei TC

13.00: Budaörs–Dorogi FC

16.00: Szombathelyi MÁV Haladás VSE–Érdi VSE

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–Gyulai Termál FC

11.00: Vasas FC II–Meton-FC Dabas SE

13.00: ESMTK– Szegedi VSE-G-Falc Kft.

13.00: Martfűi LSE–BKV Előre

13.00: Pénzügyőr SE–Tiszaföldvár SE

13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Monor SE

13.00: Szolnoki MÁV FC–Tiszakécskei LC

13.00: Csepel SC–Kecskeméti TE 1911 II

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: PTE-PEAC–Ferencvárosi TC II

13.00: Szekszárdi UFC–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő SE

13.00: Kaposvári Rákóczi FC–FC Főnix

13.00: FC Nagykanizsa–Pécsi MFC

13.00: Iváncsa KSE–Dunaföldvár FC

13.00: MTK Budapest II–Bonyhád VLC

13.00: BFC Siófok–Dunaharaszti MTK

13.00: Majosi SE–Paksi FC II NEMZETEK LIGÁJA

4. FORDULÓ

B-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Finnország–Anglia, Helsinki (Tv: Spíler1)

20.45: Görögország–Írország, Pireusz (Tv: Spíler1)

3. CSOPORT

15.00: Kazahsztán–Szlovénia, Asztana (Tv: Spíler2)

20.45: Ausztria–Norvégia, Bécs (Tv: Spíler2)

C-LIGA

4. CSOPORT

18.00: Örményország–Észak-Macedónia, Jereván (Tv: Spíler2)

20.45: Feröer–Lettország, Tórshavn

D-LIGA

1. CSOPORT

18.00: Liechtenstein–Gibraltár, Vaduz (Tv: Match4)

2. CSOPORT

18.00: Málta–Moldova, Ta'Qali TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

15.30: Chicago Bears–Jacksonville Jaguars, London (Tv: Arena4)

19.00: Baltimore Ravens–Washington Commanders (Tv: Arena4)

19.00: Green Bay Packers–Arizona Cardinals

19.00: New England Patriots–Houston Texans

19.00: New Orleans Saints–Tampa Bay Buccaneers

19.00: Philadelphia Eagles–Cleveland Browns

19.00: Tennessee Titans–Indianapolis Colts

22.05: Denver Broncos–Los Angeles Chargers

22.05: Las Vegas Raiders–Pittsburgh Steelers

22.25: Carolina Panthers–Atlanta Falcons

22.25: Dallas Cowboys–Detorit Lions (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: New York Giants–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4) ATLÉTIKA

9.00: Spar Budapest Maratoni, ELTE Lágymányosi Campus

14.15: chicagói maratoni (Tv: Eurosport1) AUTÓSPORT

20.00: Nascar Cup Series, 32. futam, Charlotte (Tv: Match4) BASEBALL

MLB, RÁJÁTSZÁS

Hétfő, 2.00: főcsoportdöntő, Los Angeles Dodgers–New York Mets (Tv: Sport1) CURLING

Vegyescsapat-világbajnokság, Aberdeen

13.00: Magyarország–Törökország CSELGÁNCS

Grand Slam, Abu-Dzabi

8.00: selejtezők

15.00: bronzmérkőzések, döntők DARTS

10.00: WDF-világbajnoki selejtezőtorna, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok

21.00: PDC World Grand Prix, Leicester, döntő (Tv: Sport1) GOLF

PGA TOUR

23.00: Black Desert Championship, Utah, 4. nap (Tv: Eurosport2) JÉGKORONG

ERSTE LIGA

14.30: FTC-Telekom–SC Csíkszereda (romániai) (Tv: M4 Sport+)

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK (romániai)

17.00: Újpesti TE–DVTK Jegesmedvék

17.30: FEHA19–Budapest JAHC

18.30: Debreceni EAC–Corona Brasov (romániai) KAJAK-KENU

7.00: szlalom, szuperkupa, Hangcsou (Tv: Eurosport1) KERÉKPÁR

15.45: Simac Ladies Tour, 5. szakasz (Tv: Eurosport2) KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

B-CSOPORT

14.00: Esbjerg (dán)–Vipers Kristiansand (norvég) (Tv: Sport1)

16.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

19.00: DAC–Valcea (román) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

17.00: Veszprém HC–Csurgói KK (Tv: M4 Sport)

NÉMET BAJNOKSÁG

15.00: Füchse Berlin–RN Löwen (Tv: Sport2) KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: SZTE-Szedeák–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

NŐI NB I

18.00: NKA Universitas Pécs–E.ON ELTE BEAC

18.00: TARR KSC Szekszárd–Dávid Kornél KA

18.30: Sopron Basket–VBW CEKK Cegléd

WNBA

Döntő, 2. mérkőzés

21.00: New York Liberty–Minnesota Lynx (Tv: Sport2) MOTORSPORT

SUPERBIKE-VB, 11. ÁLLOMÁS, ESTORIL

12.00: SBK, superpole race (Tv: Arena4)

13.45: WCR, 2. verseny (Tv: Match4)

15.00: SBK, 2. verseny (Tv: Match4)

16.15: SSP, 2. verseny (Tv: Match4) ÖKÖLVÍVÁS

10.00: profi gála, Tokió, Inoue Takuma–Cucumi Szeija (Tv: Sport2) RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

16.00: Dunaújvárosi KSE–Fino Kaposvár

17.00: GreenPlan-VRCK–MAFC

18.00: MEAFC-Peka Bau–MÁV Előre Foxconn

18.00: Dág KSE–Vidux- Szegedi RSE

19.00: TFSE–Kecskeméti RC

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: Vasas SC–Szent Benedek RA

19.00: Vasas Óbuda–MBH-Békéscsaba (Tv: M4 Sport) SZABADIDŐSPORT, TÖMEGSPORT

39. SPAR Budapest Maraton Fesztivál, 2. nap, Pázmány Péter sétány TENISZ

ATP 1000-es torna, Sanghaj

10.30: döntő, Sinner–Djokovics (Tv: Match4)

WTA 1000-es torna, Vuhan

11.00: döntő, Szabalenka–Cseng Csi-ven TORNA

Mesterfokú bajnokság, Győr

10.30: szerenkénti döntők VITORLÁZÁS

14.00: Louis Vuitton-kupa, nők, döntő (Tv: M4 Sport) VÍZILABDA

FÉRFI OB I

4. FORDULÓ

19.00: Endo Plus Service-Honvéd–BVSC-Manna ABC A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel. Műsorvezető: Szőke Viktória, Kreisz Bálint, Károlyi Andrea. Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Beszélgetés a heti/hétvégi sportprogramról; NS-lapszemle; Balog Ronaldo, az ötéves sakkzseni

7.00: Kosárlabda: a héten elkezdődött a női Euroliga és Eurokupa, illetve a férfi FIBA Európa-kupa, és szerdán BL-meccset játszik a Falco is; Tenisz: Djokovics–Sinner döntő előtt a sanghaji ATP-tornán, új szövetségi kapitányok a válogatottak élén, Almatiban tér vissza Marozsán Fábián

8.00: NS-lapszemle; ki mit vár a hétfői bosnyák–magyar Nemzetek Ligája-meccstől? Kézilabda: felidézzük a heti európai kupameccseket; a Brest–Győr párharc előzetese

9.00: Vízilabda: Petrovics Mátyással a női vízilabda BL-sorsolásról és az Eurokupáról; rövid pályás gyorskorcsolya: Kónya Zsófia a közelgő világkupa-sorozatról

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely, műsorvezető: Bera Emese

12.40: Nemzeti Sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal: Kemény Dénes

Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Keszi Dóra

15.00: Kosárlabda, a sérülés után visszatérő Hanga Ádám az előtte álló idényről

16.00: Kézilabda, közvetítés a Brest–Győri Audi ETO női Bajnokok Ligája-mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Marosán György

17.00: Kézilabda, közvetítés a Veszprém–Csurgó férfi NB I-es mérkőzésről, kommentátor: Zoltán Gergely Tamás

18.30: A magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója Bosznia-Hercegovinából

19.00: Kézilabda, Ballai Attila interjúja Bartha Csabával; röplabda, tudósítás a Vasas Óbuda–Békéscsaba női NB I-es mérkőzésről, kommentátor: Virányi Zsolt és Tóth Csongor

22.30: Sportvilág