NL: Didier Deschamps Budapesten sem kerülhette ki az Mbappé-ügyet

SZOKÁS SZERINT áll a bál a francia válogatott háza táján, így hiába érkezett Budapestre toronymagas esélyesként Didier Deschamps alakulata az izraeliek elleni csütörtöki Nemzetek Ligája-mérkőzésre, a szövetségi kapitánynak megint meg kellett vívnia külön bejáratú harcát a (francia) médiával. A kitűnő futballistából lett szakember gyakorlatilag végigpárbajozta a nyári Európa-bajnokságot hazája sajtójával – a vád szerint túlzottan védekező taktikát vett fel a Les Bleus Németországban –, most azért konfrontálódott az újságírókkal a Bozsik Arénában tartott sajtótájékoztatóján, mert annak ellenére nem hívta be Kylian Mbappét, hogy a támadó egy korábbi sérülése után már két mérkőzésen is pályára lépett a Real Madridban (a Villarreal elleni bajnokin ráadásul kezdőként). A bemelegítő kérdés arra vonatkozott, hogy a világklasszis távollétében miért Aurélien Tchouaménit tette meg csapatkapitánynak.

„Azért választottam őt, mert a karaktere alkalmassá teszi a feladatra, tudja, mit jelent a felelősségvállalás, és kellően tapasztalt – válaszolta Didier Deschamps. – Ugyanakkor ez a döntés átmeneti, hosszú távon meglátjuk, mi lesz, hiszen más játékosok is betölthetik a posztot.”

Ezek után azonban szinte másról sem szólt az esemény, mint Kylian Mbappé távollétéről.

„A realitás az, hogy a klubok a munkáltatók, és nem a szövetségek fizetik a játékosokat. A klubok mindig is rendelkeztek ezzel a hatalommal, és a feszített sportnaptárral magyarázzák a kéréseiket és a döntéseiket. Továbbá, ez a helyzet nemcsak Kylian Mbappéval és a Real Madriddal áll fenn, sokkal több játékost és egyesületet érint. Hogy ez jó-e a válogatottaknak? Nem, de még rosszabb döntés lenne, ha konfliktust generálnék a játékosaim klubjaival” – magyarázta a helyzetet a szövetségi kapitány, ugyanakkor elárulta, hogy a végső szót ő mondhatta ki a sztárcsatár behívásával kapcsolatban.

„Én döntöttem úgy, hogy ezúttal nem hívom be, mert akárhogy is nézzük, továbbra sincs százszázalékos állapotban. Hosszú távon kell gondolkodni, és ha megnézik, most négy nap leforgása alatt várna rá két újabb megerőltető mérkőzés. Ez nem szolgálja a játékos, de még a válogatott érdekeit sem” – zárta rövidre a témát a szövetségi kapitány, akinek azonban még kellett mondania néhány szót Antoine Griezmannról is, aki nemrég jelentette be visszavonulását a válogatottól.

„Nos, míg Kylian Mbappé esetében én mondtam ki a végső szót, Antoine Griezmannról természetesen nem én határoztam: ő is nagyszerű játékos, aki rengeteget tett a válogatottért, és tiszteletben kellett tartanunk a döntését. Én sem tehetek mást, és nem is állt szándékomban vitatni az elhatározását” – szögezte le Deschamps.