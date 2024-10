Október 22-én 18 órakor nyílik meg Péczely Lajos A kietlenség megkapó látványosságai című fotókiállítása Érden, a Magyar Földrajzi Múzeumban (Érd, Budai út 4.). A húszévnyi közép-ázsiai tapasztalatait összefoglaló, 74 éves utazó és amatőr fotográfus sporttörténeti szempontból is jelentős család sarja: nagyapja nem más volt, mint az 1894-ben született, játékosként a Ferencvárost erősítő, edzőként a Laziónál, az AS Románál és az Újpestnél is dolgozó, 1945. február 6-án az ellenállási mozgalomban játszott szerepe miatt kivégzett Kertész Géza.

A megnyitón köszöntőt mond Fekete-Mácsai Anetta múzeumigazgató, a kiállítást és nemrég megjelent, A láthatár áthatolása című látványos albumot bemutatja Nagy Balázs, az ELTE Természetföldrajzi Tanszékének egyetemi docense. Péczely Lajos a közelmúltban interjút adott a Nemzeti Sportnak, a Képes Sport mellékletben közölt cikkben részletesen elbeszélve az utazások kalandjait és körülményeit.