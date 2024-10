Itt az újabb kémbotrány: a kolumbiai szövetségi kapitány a bolíviaiakat vádolja

A két fél között már korábban is volt konfliktus, hiszen minden azzal indult, hogy a bolíviai válogatott a 4150 méteren fekvő Estadio Municipal de El Altóban fogadja riválisát. A történet ezt követően folytatódott: a kolumbiai szövetségi kapitány most kémkedéssel vádolta meg a bolíviaiakat.

„Sajnálatos, hogy kémkedni küldenek embereket. Nem tudom, honnan jött, és ki volt, de sikerült azonosítanunk. Vannak fényképeink, feljelentést teszünk az ügyben. Természetes dolog, hogy az ember diszkrét körülmények között szeretne edzeni, ám ami történt, az a csapat magánéletének a megsértése volt. Meglátjuk, hogyan tovább a következő órákban” – idézte az ESPN Nestor Lorenzót.

A bolíviai válogatott szövetségi kapitánya, Óscar Villegas nem maradt adós a válasszal, igaz, meglehetősen rövid véleményt fogalmazott meg. Mint mondta, valaki a zárt kapus bolíviai edzésről is nyilvánosságra hozott felvételeket, valamint szerinte az is alaptalan vádaskodás, hogy a magaslaton a megengedettnél keményebbre fújják a labdát, hogy ezzel is megzavarják az ellenfelet. „Ezek a világbajnoki selejtezők nem alkalmi barátságos meccsek. A FIFA és a CONMEBOL mindig ellenőröket küld azért, hogy ellenőrizze a meccs minden fontos aspektusát” – érvelt Villegas.

A hasonló – mármint a kémkedés – egyébként nem példa nélküli a labdarúgásban: júliusban portálunkon is hírt adtunk arról, hogy a kanadai női válogatott drónokat vetett be annak érdekében, hogy feltérképezze ellenfelét. Akkor a sértett új-zélandiak azonnal jelezték az incidenst a rendőrségnek, a drónkezelőt elfogták, s kiderült, a kanadai válogatott stábjához tartozik.