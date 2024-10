Az új klubvilágbajnokság törlését sürgeti a spanyol liga elnöke

A klubvilágbajnokságot jövő nyáron rendeznék meg először kibővített formában, 32 csapat részvételével az Egyesült Államokban, a torna ellen azonban már korábban is többször fellázadtak, és a minap a spanyol liga elnöke, Javier Tebas is nyíltan tiltakozását fejezte ki. Mint mondta, az új klub-vb nem szolgálja a műsorszolgáltatók, a játékosok, a klubok és a szponzorok érdekeit sem, ezért arra kérte a FIFA elnökét, hogy törölje a tornát a versenynaptárból. „Nincs rá szükségük sem a játékosoknak, sem a kluboknak, sem pedig a FIFA-nak” – jelentette ki Tebas kedden, a brüsszeli Európai Profi Labdarúgó Fórumon.

Mint ismert, a FIFPro (Profi Labdarúgók Nemzetközi Szövetsége) és az európai ligák szövetsége hivatalos panaszt nyújtott be a FIFA ellen a túlzsúfolt versenynaptár miatt, ehhez csatlakozott most Tebas is, annak ellenére, hogy a La Liga tavaly szeptember óta már nem tagja az európai ligáknak. Tebas a fórumon egyebek mellett elmondta: meglátása szerint a nemzetközi szövetség kizárólag a leggazdagabb klubok érdekeit képviseli. Felszólalásában továbbá arra kérte Infantinót és a FIFA-t, hogy a jövőben megfelelően tárgyaljon a ligákkal és a játékos-szakszervezetekkel a túlságosan is sűrű nemzetközi versenynaptárról.

Tebas beszéde nagy sikert aratott a jelenlévők körében, a megszólalását hangos taps fogadta.