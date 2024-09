Vasárnapi sportműsor: FTC–PAFC, MU–Spurs, Atlético–Real

Fehérvár–Paks és FTC–PAFC mérkőzést játszanak vasárnap a labdarúgó NB I-ben, a másodosztályban Budafok–Soroksár és Honvéd–BVSC fővárosi összecsapásokat rendeznek, este képernyőre kerül a Sepsi–FCSB bajnoki is. Angliában Manchester United–Tottenham, Spanyolországban Atlético Madrid–Real Madrid rangadó lesz. A kerékpáros-vb-n a férfi mezőnyversenyben három magyar is rajthoz áll, a veszprémi kézisek folytatják szereplésüket az egyiptomi klub-vb-n. Szeptember utolsó vasárnapján NFL, MotoGP, NASCAR, darts, golf és sznúker is lesz még a sportcsatornákon.

SZEPTEMBER 29., VASÁRNAP FUTBALLPROGRAM NB I

8. FORDULÓ

15.30: Fehérvár FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! NB II

8. FORDULÓ – élő eredménykövető

16.00: Opus Tigáz Tatabánya–FC Ajka – élőben az NSO-n!

16.00: Budafoki MTE–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

17.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

17.00: Kisvárda Master Good–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: Budapest Honvéd FC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!

17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szentlőrinc – élőben az NSO-n! NB III

9. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Sényő FC Selyem-Ber

11.00: Debreceni VSC II–Mátészalkai MTK

16.00: FC Hatvan–Nyíregyháza Spartacus II

16.00: Karcagi SE–Debreceni EAC

16.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Putnok FC

16.00: Füzesabony SC Erőss Út–Termálfürdő FC Tiszaújváros

16.00: Eger SE–Diósgyőri VTK II F4R

16.00: Salgótarjáni BTC–Facultas Tiszafüredi VSE

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–ETO Akadémia

16.00: Budaörs–Érdi VSE

16.00: III. Kerületi TVE–Bicskei TC

16.00: Kelen SC–Dorogi FC

16.00: FC Sopron–Komárom VSE

16.00: VSC 2015 Veszprém–Puskás Akadémia FC II

16.00: Balatonfüredi FC–Gyirmót FC Győr II

16.00: Szombathelyi MÁV Haladás VSE–Credobus Mosonmagyaróvár

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–Szegedi VSE-G-Falc Kft.

11.00: Vasas FC II–Tiszaföldvár SE

16.00: ESMTK–Meton-FC Dabas SE

16.00: Martfűi SE–Tiszakécskei LC

16.00: Gyulai Termál FC–BKV Előre

16.00: Hódmezővásárhelyi FC–Kecskeméti TE 1911 II

16.00: Szolnoki MÁV FC–Monor SE

16.00: Csepel SC–Pénzügyőr SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

16.00: PTE-PEAC–Pécsi MFC

16.00: Szekszárdi UFC–MTK Budapest II

16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Dunaföldvár FC

16.00: FC Nagykanizsa–Bonyhád VLC

16.00: Iváncsa KSE–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő SE

16.00: Dunaharaszti MTK–Paksi FC II

16.00: BFC Siófok–Ferencvárosi TC II

16.00: Majosi SE–FC Főnix ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

15.00: Ipswich Town–Aston Villa (Tv: Match4)

17.30: Manchester United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n! FRANCIA LIGUE 1

6. FORDULÓ

15.00: Toulouse–Lyon

17.00: Angers–Reims

17.00: Nantes–Saint-Étienne

20.45: Strasbourg–Olympique Marseille NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

15.30: Holstein Kiel–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

17.30: Hoffenheim–Werder Bremen NÉMET 2. BUNDESLIGA

13.30: Elversberg–Hertha BSC (Tv: Arena4) OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ

12.30: Torino–Lazio (Tv: Match4)

15.00: Roma–Venezia

15.00: Como–Verona

18.00: Empoli–Fiorentina (Tv: Match4)

20.45: Napoli–Monza PORTUGÁL BAJNOKSÁG

7. FORDULÓ

18.45: Porto–Arouca (Tv: Sport2) SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

14.00: Celta Vigo–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Athletic Bilbao–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Real Betis–Espanyol (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n! ROMÁN BAJNOKSÁG

20.30: Sepsi OSK–FCSB (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

19.00: Atlanta Falcons–New Orleans Saints

19.00: Carolina Panthers–Cincinnati Bengals

19.00: Chicago Bears–Los Angeles Rams

19.00: Green Bay Packers–Minnesota Vikings

19.00: Houston Texans–Jacksonville Jaguars

19.00: Indianapolis Colts–Pittsburgh Steelers

19.00: New York Jets–Denver Broncos

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

22.05: Arizona Cardinals–Washington Commanders

22.05: San Francisco 49ers–New England Patriots

22.25: Las Vegas Raiders–Cleveland Browns

22.25: Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: Baltimore Ravens–Buffalo Bills (Tv: Arena4) ATLÉTIKA

9.00: berlini maratoni (Tv: Sport2) AUTÓSPORT

21.00: NASCAR Cup Series, 30. futam, Kansas City (Tv: Match4)

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 6. forduló, Le Mans, 3. és 4. futam DARTS

Swiss Darts Trophy, a PDC European Tour 12. állomása, Bázel

13.00: nyolcaddöntő (Tv: Max4)

19.00: negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Max4) DUATLON

11.00: középtávú országos bajnokság, Balatonszemes GOLF

18.00: Presidents Cup, Montreal, 4. nap (Tv: Eurosport2) JÉGKORONG

ERSTE LIGA

15.30: FTC-Telekom–Corona Brasov (romániai)

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–DEAC

17.30: Gyergyói HK (romániai)–UTE

17.30: FEHA19–Budapest JAHC

18.00: DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák

OSZTRÁK LIGA

15.00: Red Bull Salzburg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19 KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI-VB, ZÜRICH

10.30: férfi mezőnyverseny (Valter Attila, Dina Márton, Fetter Erik) (Tv: Eurosport1)

HEGYIKERÉKPÁR

17.30: UCI World Series, női olimpiai krossz, Lake Placid (Tv: Eurosport1)

19.30: UCI World Series, férfi olimpiai krossz, Lake Placid (Tv: Eurosport1) KÉZILABDA

FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, ÚJ ALAMEIN (EGYIPTOM)

CSOPORTKÖR

13.45: Magdeburg–Al-Halidzs (Tv: Sport1)

16.30: Veszprém HC–Zamalek SC (egyiptomi) (Tv: Sport1)

18.45: Al-Ahli–Barca (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

17.00: CYEB–Budakalász–OTP Bank-Pick Szeged

18.00: Balatonfüredi KSE–HSA-NEKA KOSÁRLABDA

NŐI NB I

18.00: Dávid Kornél KA–Vasas Akadémia

19.00: TFSE-MTK–DVTK Hun-Therm

19.00: BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós–TARR KSC Szekszárd

WNBA, RÁJÁTSZÁS

21.00: elődöntő, 1. mérkőzés, New York Liberty–Las Vegas Aces (Tv: Sport2) MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, INDONÉZIAI NAGYDÍJ, MANDALIKA

6.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)

7.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)

9.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)

SUPERBIKE-VB-ÁLLOMÁS, ARAGÓNIA

11.00: SBK, superpole race (Tv: Match4)

14.00: SBK, 2. futam (Tv: Eurosport2)

15.00: SSP, 2. futam (Tv: Eurosport2)

MOTOKROSSZ-VB, ZÁRÓ VERSENY, SPANYOLORSZÁG

12.00: MX2, 1. futam (Tv: Eurosport2)

13.00: MXGP, 1. futam (Tv: Eurosport2) RALI

Chile rali, a világbajnokság 11. futama, Concepción RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

9.00: országos bajnokság, Gyakorló Jégcsarnok SZNÚKER

British Open, Cheltenham

16.15: döntő (Tv: Eurosport2)

21.30: döntő (Tv: Eurosport1) VITORLÁZÁS

14.00: Louis Vuitton-kupa, döntő (Tv: M4 Sport+) VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA, SELEJTEZŐKÖR

A-csoport (Szabács)

10.00: Potsdam (német)–Genesys OSC Újbuda

E-csoport (Athén)

9.00: Tenerife (spanyol)–Szolnoki Dózsa Praktiker

H-csoport (Laky uszoda)

10.00: Primorje Rijeka (horvát)–CN Terrassa (spanyol)

