Messi két góllal és egy gólpasszal tért vissza, Gazdagék bánták

Messi legutóbb a Copa América július 14-i döntőjén játszott, a Kolumbia ellen hosszabbításban megnyert, éppen Miamiban játszott mérkőzés 66. percében bokasérülés miatt le kellett cserélni. Az MLS-ben június 1. óta nem lépett pályára.

A Philadelphia ellen ott volt Gerardo Martino kezdőcsapatában, és végig is játszotta a találkozót. A Union gyors góllal üdvözölte, a dán Mikael Uhre már az első másodpercekben vezetéshez juttatta a vendégeket, akik 1–0-s vezetésnél is dominálták a mérkőzés első 20 percét, többek között Gazdag Dániel is eltalálta Drake Calender kapuját, aki bravúrok sorozatával tartotta az egygólos különbséget.

Messi az első 25 percben vette fel a ritmust, majd négy percen belül két gólt szerezve fordított: előbb Luis Suárez, majd Jordi Alba passzát követően talált be. A szünet előtt Suárez is szerzett gólt, de a VAR érvénytelenítette. A 98. percben már a videobíró sem foszthatta meg az uruguayit a találatától, Messi gólpasszát követően állította be a 3–1-es végeredményt.

Messinek 19 MLS-mérkőzés kellett ahhhoz, hogy 15 gólig és 15 gólpasszig jusson, a ligában senki nem jutott el ilyen számokig ennyire kevés mérkőzés alatt (Sebasian Giovinco volt a rekorder, neki 29 mérkőzés kellett ehhez).

„Kicsit elfáradtam, nagyon magas a páratartalom és nagy a hőség. De már nagyon akartam játszani, túl sokat hagytam ki – mondta a meccs után Messi, aki végig is játszotta a találkozót. – Fokozatosan vettem fel a ritmust, de jól éreztem magam, ezért is vállaltam, hogy kezdek.”

Gazdag Dániel is végig a pályán volt.