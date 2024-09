Gyász: elhunyt Nagy Béla játékvezető

Szabó Zsolt Facebook-bejegyzése:

„A budapesti játékvezető 1960-ban vizsgázott játékvezetésből, 1964-től megszerezte a Budapesti Labdarúgó-szövetség I. osztályú játékvezetői minősítését. 1967-ben tagja lett az országos keretnek, és az első osztályban 1971-ben debütált a Diósgyőri VTK–Szegedi EOL mérkőzésen. 1974-ben FIFA-játékvezető lett. A nemzetközi kerettagságtól 1979-ben búcsúzott. Az NB I-ben 1988-ban a Zalaegerszeg–Tatabányai Bányász mérkőzésen, közel 200 NB I-es mérkőzéssel a háta mögött tette le a sípot. Ezt követően az MLSZ JT, majd JB munkáját is segítette, a fiatal játékvezetők útját egyengette.

Végül engedtessék meg az egyik személyes élményem megosztása Béla bácsiról: 1996. szeptember 7-én vezettem az első NB I-es mérkőzésemet, amelyen Béla bácsi ellenőrzött. Úgy gondolom, neki is nagy része volt abban, hogy ezt követően eljutottam 321 NB I-es mérkőzésig, mert a maximális 10-es osztályzatot adta, de nemcsak nekem, hanem két kollégámnak, Kiss Bélának és Hidasi Gyulának is. Ezt követően is figyelte, segítette pályafutásomat, tanácsokkal látott el. Köszönöm, Béla bácsi! Isten nyugosztaljon!”