Megírtuk, hogy a Credobus Tehetségközpont (amely a Mosonmagyaróvár tartalékcsapata) a döbbenetes eset után feljelentette Venczel Zoltánt a vármegyei igazgatóságnál, amely most meghozta ítéletét az ügyben, s ennek értelmében a Pápa színeiben az NB I-ben is szereplő, Veszprémben, Sárváron és Koroncón is játszó, a Mezőörsöt 2023 óta erősítő Venczel Zoltán 2028. március 30-ig szóló eltiltást kapott, azaz a futballista még három és fél évig nem léphet pályára hivatalos labdarúgó-mérkőzésen – számolt be róla a Kisalföld.