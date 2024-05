Tizenegyesek döntöttek a Szaúdi Király-kupa döntőjében, Cristiano Ronaldo trófea nélkül zárta az idényt

Alekszandar Mitrovics fejesével már a 7. percben megszerezte a vezetést a bajnokságot utcahossznyi előnnyel megnyerő Al-Hilal, majd a szünet után Cristiano Ronaldo ollózott a bal kapufára. Az 56. percben a 16-osából kilépő Ospina kézzel sodorta el a labdát, így a kolumbiai kapust kiállította az argentin játékvezető. A rendes játékidő hajrájában felpörögtek az események: a 87. percben Albulajhi előbb sárga lapot, majd azonnali pirosat kapott a játékvezetőtől, majd egy perccel később Ajman Ahmed révén egyenlített az Al-Naszr. A 90. percben Kalidou Koulibaly is megkapta a második sárga lapját, de a hirtelen jött emberelőnyt nem tudták gólra váltani a sárga mezesek, így jöhetett a hosszabbítás.

A kétszer tizenöt perc sem hozott döntés, következhettek a tizenegyesek. Az első körben Rúben Neves és Alex Telles is hibázott, a következő négy rúgó (köztük Ronaldo és Mitrovics) viszont mindkét oldalon betalált. A hatodik körben a csereként beálló Abdullah és Bunu is megfogta a tizenegyesét, majd a hetedikben Nasszer al-Davszari betalált. Al-Nemer lövését Bunu viszont a lécre tolta, így az Al-Hilal a bajnoki cím után a kupát is bezsebelte.

SZAÚDI KIRÁLY-KUPA

DÖNTŐ

Al-Hilal–Al-Naszr 1–1 (A. Mitrovics 7., ill. Ahmed 88.) – 11-esekkel 5–4