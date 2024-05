Országos siker: huszonöt éves lett a Győri Ovifoci Klub

Rendkívüli esemény szemtanúi lehettek azok a nézők, szülők, nagymamák és nagypapák, akik szombaton délelőtt kilátogattak Győrben az ETO Stadionba: a centerpályán ugyanis több, mint hétszáz óvodáskorú gyermek rúgta a labdát a Győri Ovifoci Klub alakulásának 25 éves évfordulójára rendezett gálán. Az 1999-ben alakult klub szervezésében anno huszonhét helyi óvoda gyermekei futballoztak, s már akkor is Pálfalvi Gábor elnökletével, míg manapság harminchárom óvoda 714 focistapalántája látogatja heti rendszerességgel az edzéseket. Az eltelt huszonöt év alatt csaknem tizennyolcezer győri kisgyermekkel kedveltették meg a klubnál a labdarúgást, a sportolást.

Ott volt az ETO Stadion centerpályán tartott jubileumi tornán Keglovich László, az ETO olimpiai bajnok labdarúgója, Kalmár Zsolt a Fehérvár FC Győrből elszármazó középpályása, Király Gábor korábbi 107-szeres válogatott kapus, s ott volt a gyermekévei alatt a győri ovifoci klubnál kezdő, manapság már a Ferencváros kötelékéhez tartozó Gruber Zsombor is. Az ünnepségen felszólalók szinte valamennyien kiemelték az óvodapedagógusok áldozatos munkáját, akik nélkül fabatkát sem érne a példa nélküli kezdeményezés.

„Minél több gyermeket kell sportolásra ösztönözni már egészen kicsi kortól, mert felnőve olyan tulajdonságokat és készségeket sajátítanak el, amik életük során végig kísérik őket” – mondta a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára a közmédiának nyilatkozva.

Minél korábban találkoznak a sporttal, annál inkább válik majd a természetes közegükké – fogalmazott Schmidt Ádám, hozzátéve, hogy egy-egy sportág „fantasztikus közösséget” épít.

Példaként említette a Győri Ovifoci Klub szombati eseményét, ahol több mint 700 óvodáskorú gyermek focizott, küzdve a csapatért és önmagukért.

Schmidt Ádám elmondta: „sokan azt gondolják, hogy a kormányzat vagy a magyar sportirányítás csak a versenysportra fókuszál és csak az a cél, hogy minél több nagy eredményt érjünk el”.

Fontos nagy eredményeket elérni, hiszen ezek inspirálják a felnövekvőket, ugyanakkor az utánpótlásnevelés támogatása is lényeges - mondta, hozzátéve, hogy mindezek mellett fontos az is, hogy azok a sportolók, akik nem jutnak be „a világ elitjének 1-2 százalékába”, megmaradjanak a sport mellett.

Kulcsfontosságú, hogy érezzék, a sportirányítás számára nemcsak a versenysport létezik, hanem már az óvodás korosztály is számít – emelte ki.

Hozzátette: ma, amikor azért küzdünk, hogy a gyerekeket kivigyük a levegőre és a sporthoz közelebb vigyük, már nem mozoghatnak rossz infrastrukturális körülmények között. Fontos, hogy kapjanak felszerelést, labdát, kulturált körülményeket, hogy a szülőnek is legyen bizalma otthagyni a gyermekét.

Schmidt Ádám beszélt arról is: kiemelt szempont, hogy többféle támogatás is megjelenjen a sportirányításon keresztül, amik már a legkisebb korosztályt is érintik. A társasági adón kívül több olyan program is van, ami segíti azt, hogy ha a szülő úgy dönt, hogy a gyermeke sportoljon, azt megtehesse.

Elmondta: ahhoz, hogy minél több gyermek sportoljon, először a szülőket kell megszólítani, később a sportszakemberekkel, a testnevelő tanárokkal, az edzőkkel azon kell dolgozni, hogy megszerettessék a gyermekekkel a sportot, hogy belső igényük legyen rá.

A díszvendégek között ott volt Kalmár Zsolt, a Fehérvár FC 28 esztendős, 36-szoros válogatott középpályása, valamint Gruber Zsombor, az idényben a ZTE-t erősítő, s hat meccsen három gólt szerző, ám a Ferencváros kötelékeibe tartozó csatár. Mindkét játékos győri származású, Gruber óvodásként szereplője volt a fociprogramnak.

Kalmár megkeresésünkre elmondta, sérülése már a múlté, megszűntek a fájdalmai, s az orvosi vélemény szerint két hét múlva már futhat: „Azt tervezem, hogy a bajnoki rajtra rendben leszek, és készen állom ismét – mondta a labdarúgó. – Türelmes vagyok, semmit sem siettetek, de azért már jó lenne futballozni.”

Gruber is sérüléssel bajlódott, tavasszal több meccset is kihagyott, a hajrában pedig már inkább azokat a labdarúgókat szerepeltette ZTE, akik Zalaegerszegen maradnak. A csatár elmondta, két hét múlva a Fradival kezdi a felkészülést, teljesen egészséges, azon lesz hogy mielőbb bekerüljön a csapatba.