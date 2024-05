Henry Wingo: Újra Amerikában a helyem!

– Mióta tudja, hogy nem marad a Ferencvárosban?

– Néhány hete – felelte lapunknak Henry Wingo, aki 2021 januárjában érkezett a zöld-fehérekhez. – Sokáig érlelődött bennem a gondolat, menjek vagy maradjak, végül előbbi mellett döntöttem.

– Miért?

– Új kihívásra vágytam. Három és fél évet töltöttem Magyarországon, a Ferencvárosnál jobb klubba nem is kerülhettem volna, de éreztem, új impulzusok kellenek az életembe, jó lesz, ha most klubot váltok.

Nemzetisége: amerikai

Kora: 28 éves

Posztja: hátvéd

NB I-es mérkőzései: 66

NB I-es góljai: 1

Piaci értéke: 600 ezer euró Névjegy: Henry wingo

– Irány Amerika?

– Minden bizonnyal.

– Európa már szóba sem jöhet?

– A Ferencváros előtt Norvégiában játszottam, öt éve már, hogy elköltöztem otthonról. Érzelmes ember vagyok, nem szégyen bevallani, hiányzik a családom, a barátaim. Hiába az internet, a világháló adta lehetőségek, ezek a beszélgetések nem helyettesítik a napi kapcsolatokat. Újra Amerikában a helyem!

– Több klub is hívja, hallani többek között az Austin FC érdeklődéséről.

– Neveket nem mondhatok, de tényleg több egyesület is érdeklődik. Jó érzés ez, mert bizonyítja, hogy az elmúlt években jól teljesítettem a Ferencvárosban. Az MLS sokkal erősebb liga, mint amikor Európába költöztem, évről évre fejlődik, izgalmas kihívás vár rám. De hogy hol, melyik klubban folytatom, még nem tudom.

– Lionel Messi és Luis Suárez is Amerikában futballozik. Ez is vonzerő?

– Motivációt jelent, hogy ilyen kaliberű futballisták is az amerikai ligában futballoznak, jó lenne ellenük pályára lépni. De… Nem ez az egyetlen motivációm.

– A Ferencvárossal négy bajnoki címet és egy Magyar Kupa-aranyat nyert. Álomszerű, hogy Újpest elleni győztes derbivel búcsúzott Magyarországtól?

– Az Újpest elleni különleges mérkőzés volt nekem. Abban a tudatban léphettem pályára, hogy utoljára húzom magamra a Fradi mezét, különös érzés kerített hatalmába. A lefújást követően óriási fieszta közepette vehettük át az aranyérmeket, sosem felejtem el azt az estét.

– Ha húsz év múlva szóba kerül a Ferencváros, mi ugrik be elsőként?

– Alighanem azok az európai kupamérkőzések, melyeket hazai környezetben játszottunk. A Fradi közönsége egyébként is elképesztő, de ezeken a meccseken a szurkolók is kettőzött erővel hajtottak bennünket előre. Ez a szintű szurkolás Európában bárhol megállja a helyét.

– Hatvanhat NB I-es mérkőzésen lépett pályára, egy gólt szerzett. Jól sejtem, tudja, ki ellen volt eredményes…

– Nem nehéz ezt az egyet észben tartani. Az MTK ellen találtam a kapuba.

– Vasárnap este búcsút vett csapattársaitól. Érzelmes pillanatokat élt át?

– Nem tagadom, elérzékenyültem. Mégiscsak éveken át játszottunk együtt, naponta láttuk egymást, hiányozni fog a társaság. Ki tudja, az is lehet, mire újra találkozunk, nyugdíjasok leszünk.

– A következő idényben is bajnok lesz a Ferencváros?

– Ez nem kérdés! Biztos vagyok benne. A Bajnokok Ligája-csoportkör elérése keményebb dió, de bízom a fiúkban. Ígérem, Amerikából is figyelemmel követem a csapat meccseit, ha kell, hajnalban ülök le a képernyő elé, hogy lássam a Fradit.

– Hogyan tovább?

– A héten Norvégiába utazom, meglátogatom édesapámat, aztán irány Amerika!