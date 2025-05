A magyar válogatott 97. percben kapott góllal maradt alul a szerbekkel szemben a női NL-ben

Három pontot szerzett eddigi négy találkozóján, így csoportharmadikként várta a Szerbia elleni összecsapást a Nemzetek Ligája B-ligájában a magyar női válogatott. A házigazdák 10 ponttal álltak a csoport élén, és áprilisban 1–0-ra nyertek Győrben, így volt miért visszavágni, de más szempontból is fontos mérkőzés várt Szarvas Alexandra szövetségi kapitány irányításával a válogatottra. Ha a kvartett harmadik helyén, illetve ha a két legjobb csoportharmadik között végeznek Turány Lilláék, akkor osztályozót játszanak a C-liga egyik második helyezettjével, ha viszont nem kerül be a két legjobb csoportharmadik közé a válogatott, akkor a C-ligába zuhan.

Nos, az első félidőben kiegyenlített, gól nélküli játékot láthattak az érdeklődők, a félidő utolsó percében magyar ziccerrel, ám Pápai Emőke hiába állt a hazai kapussal szemben, kihagyta a kihagyhatatlannak tűnő helyzetet. Az utóbbi idők legfegyelmezettebb, legtaktikusabb játékával rukkolt elő nemzeti csapatunk, ám így sem sikerült legyőzni a szerbeket, akik a 90+7. percben egy szögletet követően a korábban a Ferencvárosban is megforduló Allegra Poljak fejesével szerezték meg a győztes gólt. A magyar válogatott a következő Nemzetek Ligája-mérkőzését Fehéroroszország ellen játssza, június 3-án 19 órakor a szegedi Szent Gellért Fórumban. 1–0



NŐI NEMZETEK LIGÁJA

B-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT

5. FORDULÓ

SZERBIA–MAGYARORSZÁG 1–0 (0–0)

Ópazova, 300 néző. Vezette: Dowle (angol)

SZERBIA: Kosztics – Poljak, Szlovics, Damjanovics, Vlajnics (E. Petkovics, 77.) – Milivojevics (Sztokics, a szünetben; M. Mijatovics, 84.), Cankovics, D. Blagojevics (Sztupar, 61.), T. Filipovics – Matejics, Damnjanovics (M. Ivanovics, 61.). Szövetségi kapitány: Lidija Sztojkanovics

MAGYARORSZÁG: Brzykcy – Kovács L., Turányi, Németh H., Németh D. – Papp L. (Nagy F., 70.), Csiszár – Csiki A., Csányi D. (Nagy Virág, 84.), Szabó V. (Vincze B., 90.) – Pápai (Nagy Vanessza, 70.). Szövetségi kapitány: Szarvas Alexandra

Gólszerző: Poljak (90+7.)

Kiállítva: Damnjanovics (62., a kispadon)

MESTERMÉRLEG

Szarvas Alexandra (az mlsz.hu-nak): – Egy utolsó másodpercben esett gól után nehéz mit mondani. Taktikailag rendben voltunk, jó mérkőzést játszottunk. A szerbekkel taktikailag egy szinten vagyunk, a csapat mindent beleadott, mindent megpróbált, de most ez így sikerült. Megvoltak a helyzeteink, csak azokat gólra kell váltani, amit mi nem rúgtunk be, azt nekik sikerült a végén. Volt amikor ők szorítottak be minket, volt amikor mi őket. Sajnálom, hogy így ért véget a mérkőzés. Amikor így veszítünk el egy meccset, az nagyon nehéz mindenki számára, de úgy gondolom, most is voltak nagyon jó momentumaink, és szívünket-lelkünket kitettük a pályán.

A csoport másik mérkőzésén

Fehéroroszország–Finnország 0–3

A csoport állása

1. Szerbia 13 pont

2. Finnország 10 pont

3. Magyarország 3 pont

4. Fehéroroszország 2 pont

A csoportharmadikok rangsora

1. Albánia 6 pont

2. Bosznia-Hercegovina 4 pont

3. Magyarország 3 pont (2–6)

4. Törökország 3 pont (2–7)