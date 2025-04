Női NL: egy góllal kikaptunk Szerbiától

Kilenc légióssal és két győri játékossal a csapatban kezdte el a Nemzetek Ligája-sorozat harmadik fordulójának péntek esti összecsapását a magyar női válogatott. A feladat nem ígérkezett könnyűnek a csoport eddigi két találkozóját kapott gól nélkül záró szerb együttes ellenében. Bár a két csapat egymás elleni mérlege nekünk kedvez, déli szomszédunk női labdarúgása az utóbbi években jelentősen fejlődve lépett feljebb a ranglétrán.

Kellemes időben kezdtek a csapatok, az első izgalmat két magyar játékos összefejelése jelentette, a 126. alkalommal válogatott Csiszár Henrietta szorult ápolásra. Tiana Filipovics próbálkozott először lövéssel, kevéssel a léc fölött szállt el a labdája, az első ígéretesebb magyar akció végén Zeller Dóra középre játszása után üggyel-bajjal mentettek a vendégvédők. A játék jobbára a két tizenhatos közé korlátozódott, a szerbek kicsivel többet birtokolták a labdát, támadásaik építése ugyan tudatosnak tűnt, a mieink egy-egy gyors megugrása ébren tartotta a reményeinket. A vendégektől Allegra Poljak két elfutása jelentett veszélyt, az elsőnél Fördős Beatrix mentett önfeláldozón, később a jó érzékkel kimozduló Lauren Brzykcyé lett a labda. Az első negyvenöt perc végül is jó iramú játék után, de számottevő gólhelyzet nélkül ért véget.

Lendületesen kezdték a második játékrészt a magyar játékosok, a vendégek túlzott keménységgel reagáltak, hamar és kétszer is előkerült a sárga lap. Szöglet után Fördős lövése nyomán kerülte el a labda a jobb sarkot, de aztán újra a vendégek támadtak többet, egy ízben a mieink kapusának minden tudására szükség volt, hogy hárítson a jobb sarok elől. A 69. percben azonban már hiába nyújtózkodott Brzykcy, Nina Matejics 18 méterről jól eltalált lövéssel küldte a labdát a jobb felső sarokba. A lelkes közönség buzdításával a magyar csapat küzdött az egyenlítésért, szögletekig el is jutott, két lehetősége közül az egyiknél Pusztai Sára lábáról öt méterre a kaputól perdült a ferencvárosi kapus, Milica Kosztics ölébe a labda, Pápai Emőke pedig az oldalhálót találta el. A magyar válogatott erőfeszítéseit nem koronázta siker, Szerbia továbbra is kapott gól nélkül, veretlenül vezeti a csoportot.

NŐI NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 3. CSOPORT

3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–SZERBIA 0–1 (0–0)

GYIRMÓT, 500 NÉZŐ. Vezette: Lanssens (belga)

MAGYARORSZÁG: Brzykcy – Kovács L., Fördős, Németh H., Németh D. – Nagy F. (Papp L. 65.), Csiszár – Zeller, Csányi (Pusztai, 75.), Szabó V. (Pápai, 65.) – Csiki (Nagy V., 86.). Szövetségi kapitány: Szarvas Alexandra

SZERBIA: Kosztics – E. Petrovics (M. Ivanovics, 56.), Szlovics, N. Damjanovics, Frajtovics – Blagojevics (Ilics, 56.) – Csankovics (Mijatovics, 90.), Milivojevics (Sztokics, 79.), Filipovics (Stupar, 90.) – Poljak, Matejics. Szövetségi kapitány: Lidija Sztojkanovics

Gólszerző: Matejics (0–1) a 69. percben

A csoport másik mérkőzésén: Finnország–Fehéroroszország 0–0

A csoport állása: 1. Szerbia 7 pont, 2. Finnország 4, 3. Magyarország 3, 4. Fehéroroszország 2