Marco Rossi: Vannak tehetségek, akik néhány ígéretes meccs után azt hiszik magukról, fenoménok, majd hónapokra eltűnnek

Az interjú elején Rossi a gyermekkoráról, játékos-karrierjéről és edzői pályafutása első időszakáról beszélt, majd bővebben kifejtette, hogyan lett a magyar válogatott szövetségi kapitánya. A beszélgetés egyik legérdekesebb része az volt, amikor a fiatalokról alkotott véleményt a kapitány. Reméli, a jövőben egyre több topligás magyar játékos lesz, de azt is elmondta, milyen mentalitás szükséges ehhez – Szoboszlai Dominikot felhozva példaként.

„A fiataloknak az kell, hogy legyen a céljuk, hogy sohase érjék be kevesebbel, mint a maximum. Ezzel szemben azt látom, hogy a tehetségek esetében sok a kísérletezés, az újraindulás. Sokak karrierje vesz rossz irányt. Van néhány ígéretes meccsük, azt hiszik magukról, hogy fenoménok, majd hónapokra eltűnnek. A magyar bajnokságban, ami nem a Premier League. Kell, hogy legyenek nagy potenciállal ellátott tehetségek, de fontos a mentalitás. Vegyük Szoboszlai Dominikot, ő nem dől hátra, nem elégszik meg a teljesítményével, rengeteget fut, dolgozik, ezt Angliában is bizonyította. Nem azért becsülik meg őt, mert jól lő vagy jól végzi el a pontrúgásokat, sokkal fontosabb, hogy milyen erőfeszítéseket tesz a siker érdekében. Ha Dominiknak példának kell lennie, akkor ezt tanulják el tőle a fiatalok!” – mondta Rossi, aki természetesen a nyári Európa-bajnokságra is kitért.

„Papíron Skócia ellen van esélyünk a győzelemre – ugyanakkor számtalanszor bebizonyítottuk már, hogy egy meccsen bármi megtörténhet. Mindig azt mondom a srácoknak, hogy emelt fővel, bátran szálljanak szembe az ellenféllel, hiszen ilyenkor egy olyan csapatot képviselnek, amelynek gazdag történelme és felbecsülhetetlen értéke van. Legyenek büszkék rá; és küzdjenek, mivel az esély megvan arra, hogy túljutunk a csoportkörön” – árulta el a szakember.