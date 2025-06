Gyurcsó Ádám: Elérkezett a hazatérés ideje

– Más külföldre menne, ön meg hazajönne. Miért döntött így?

– Nincs gondom Ciprussal, sőt, kifejezetten szerettünk a szigeten élni, de úgy érzem, elérkezett az idő a hazatérésre – nyilatkozta lapunknak Gyurcsó Ádám, akit bár marasztalt a következő idényre a ciprusi élvonalbeli Anorthoszisz, a váltás mellett döntött. – Kilenc éve már, hogy először légiósnak álltam, azóta mindössze egy idényt töltöttem itthon, amikor a Puskás Akadémiában játszottam. Nem tagadom, elég volt. És azt sem titkolom, szeretnék az NB I-ben még néhány évet úgy játszani, hogy segítsek a csapatomnak, még véletlenül se az érződjön rajtam, hogy levezetni jöttem. Az pedig csak megerősített az elhatározásomban, hogy az utóbbi hónapokban finoman fogalmazva sem úgy alakultak az események a ciprusi klubomnál, ahogyan azt az idény előtt tervezték.

– A piszkos anyagiak?

– Is. Kezdődött azzal, hogy januárban az utolsó pillanatban elengedték a csatárunkat, aki vezette a bajnokság góllövőlistáját. Február óta már fizetést sem kaptunk az Anorthoszisznál, csak az ígérgetés maradt, és miután nem hiszem, hogy a közeljövőben ez megváltozik, megerősödött bennem a távozás gondolata. És persze a család is közrejátszott.

– Jöttek volna már Magyarországra?

– A párommal nagyon jól éreztük magunkat Cipruson, az életünkre rossz szavunk nem lehet. Fél éve megszületett a kisfiunk, ezt is figyelembe kellett vennünk.

– Szabadon igazolható játékosként térhet haza az NB I-be. Sorra futnak be az ajánlatok? Közel már a megállapodás?

– Azt nem mondanám, hogy karnyújtásnyira vagyunk a megállapodástól, de a cél az, hogy minél hamarabb eldőljön a sorsom. Még véletlenül sem szeretnék sokáig kivárni, amikor Ciprusra szerződtem, az utolsó pillanatban jött a lehetőség, nagyon hosszúra nyúlt a nyár. Az lenne a legjobb, ha a felkészülést már új klubommal kezdhetném. A magam részéről készen állok.

– Korábbi klubjai közül a Kecskemét és a Fehérvár is kiesett az NB I-ből. Figyelte a bajnokságot?

– Néztem a mérkőzéseket. A Kecskemétet sokan biztos kiesőként könyvelték el, de a Vidit… Óriási blama és csalódás. Semmi kétség, mind a két klubra szükség van az NB I-ben, de ha abból indulunk ki, hogy a Fehérvár a Ferencváros után az utóbbi évek legsikeresebb magyar klubja, a piros-kékek búcsúja egyértelmű meglepetés. Hogy miként jutott idáig az egyesület, az más téma, kívülről nem is szeretnék okoskodni. Nem lehet más cél, mint minél hamarabb visszajutni az élvonalba, bár ez nem is olyan egyszerű feladat, láthatjuk, a Vasas is küzd már jó ideje, mégsem tud visszakerülni a legjobbak közé.

– Itthon töltik a családdal a szabadságot?

– Cipruson korábban véget ért az idény, azóta idehaza vagyunk. A napokban már a mozgást is elkezdtem, két és fél hét után idejét láttam a futásnak, edzésnek. Aztán remélem, minél hamarabb eldől a sorsom, tényleg szeretnék még az NB I-ben villogni.