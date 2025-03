Sigér Dávid összehasonlította a magyar és a román bajnokságot

Sigér Dávid elmondta, Rebrovot azért is tartja kiváló szakembernek, mert vele viszonylag folyamatos volt az eredményesség és a fejlődés az FTC-nél.

„Az irányításával először elértük az Európa-liga csoportkörét, majd a BL-t is, közben az NB I-ben rendre már áprilisban eldöntöttük a bajnoki cím sorsát” – nyilatkozott.

Hozzátette, Rebrovval szinte egy időben érkezett a klubhoz, nála játszott a legtöbbet.

„Azt az érzést nem lehet megunni, az felemelő, amikor Fradi-játékosként fontos szereped van, jól mennek a dolgok csapatszinten is. Viszont rengeteg áldozatot kell hoznod, az egész éves menetrend és utazások miatt sokat vagy távol a családodtól. Többen, akik bizonyos szituációkban bírálnak minket, elfelejtik, hogy a focisták is emberek. Nekünk is van magánéletünk, ahol szintén helyt szeretnénk állni” – fogalmazott. Kiemelte, a sportolói léthez elengedhetetlen az erős ego, mindent a sportnak kell szentelni, ugyanakkor ott van a magánélet is.

„Bennem például a gyerekvállalásnál kezdtek főként változni a dolgok. Igyekszem továbbra is mindent megtenni azért, hogy minél jobban menjen a játék, de teljes mértékben szeretnék jelen lenni a családom életében is” – jelezte. Sigér Dávid a román és a magyar bajnokság közti különbségről is beszélt:

„Nem elég csak a kiemelt csapatokat vizsgálni, nem érdemes például csak a Fradit és a FCSB-t összehasonlítani. A magyar bajnokság nagyon sokat erősödött az elmúlt években, de az itteni első tizenkét csapat (a román első osztályban tizenhat gárda szerepel) összességében valamelyest erősebb, mint otthon. Ugyanakkor azt látom, hogy az itteni utolsó négy helyezettnél sajnos a körülmények sem ütik meg az élvonal szintjét. Ezzel szemben az NB I-ben, akár az NB II-ben is, minden adott, ahhoz hogy jól lehessen futballozni” – jelentette ki.

A 34 éves játékos az interjúban szót ejtett a magyarellenes rigmusokról, a visszavonulása utáni tervekről és a válogatottról.

„Eszembe sem jut, hogy esetleg újfent meghívót kaphatok” – mondta a nemzeti együttesben való esetleges újbóli szerepléséről.