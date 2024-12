Sokszor ellökték, de vérző sebbel is ment tovább – Kerkez útja a verbászi kőtömböktől

Kerkez Milos a The Guardiannak adott portréinterjúban először a gyerekkorát idézte fel, amikor az Újvidéktől 45 km-re északra található Verbász utcáin együtt focizott két bátyjával, Radéval és a ma már a Partizan Beogradban futballozó Markóval.



„Nem pulóverek, hanem kőtömbök voltak a kapufák. A bátyáim kemények voltak. Meglöktek én pedig elestem, felszakadt a bőr és vérzett, de szerettem ezt csinálni. Amikor fociztunk és egy autó behajtott az utcánkba, meg kellett fordulnia, mert különben megrúgtuk volna. »Most focizunk, úttorlasz van« – mondtuk. Szép idők voltak” – emlékezett vissza mosolyogva a Bournemouth 21 éves védője, aki ezek után a csapatáról beszélt, annak kapcsán, hogy a statisztikák szerint átlagosan 107 kilométert teljesítenek egy meccsen, ami a 2. legtöbb a Premier League-ben a Brentford után.



„Olyan típusú játékosaink vannak, akik képesek maximális intenzitással végigfutni a meccseket. Nehéz ellenünk játszani. Érezni lehet az ellenfeleken, amikor nyomás alá helyezzük őket, hogy nem tudnak megnyugodni, tudják, hogy kemény percek jönnek. Csak akkor tudunk pihenni, amikor bedobás vagy szabadrúgás következik. Néha egy-két percre nekünk is szükségünk van, hogy kicsit lehiggadjunk, aztán fél órát megint végignyomunk.”



Nem csoda, hogy Kerkez ilyen tempó mellett különösen fontosnak tartja a kikapcsolódást, a pihenést.



„Nyáron, amikor Szerbiába megyek nyaralni, három-négy napig egyedül vagyok egy házban, esetleg egy barátommal. Nincs telefonozás, pihenünk, fát vágunk, tüzet rakunk, kempingezünk, horgászunk" – mondta Kerkez, aki szerint időnként szüksége van futballmentes kikapcsolódásra, hogy amikor visszatér a pályára, még motiváltabban, még energikusabban tudja segíteni a csapatát. Ugyanakkor a kedvenc horgászhelyét nem volt hajlandó elárulni, csak annyit mondott, nem található meg az interneten…



„Erling Haaland is szeret a vadonban lenni, megvan benne a viking mentalistás. Én is szeretek bemenni egy erdőbe és ott maradni egy hétig. Halakat fogok majd meg is pucolom és meg is sütöm őket” – tette hozzá Kerkez, aki azt is elárulta, most tanul autót vezetni, a hónap végén lesz az elméleti vizsgája. A jövőjével kapcsolatban kifejtette, szeretne segíteni szüleinek, akik sokat tettek azért, hogy belőle futballista válhasson. Amíg ő Győrben az ETO-nál nevelkedett, édesapja, Szebasztian és Rade bátjya Németországban dolgoztak egy vegyipari gyárban, édesanyja pedig három helyen is dolgozott ápolóként. Győrben a korábban Angliában is futballozó Priskin Tamás segített neki beilleszkedni. Az ETO-tól az AC Milan szerződtette. Kerkez feliudézte, a milánói szerződést a Paolo Malidnivel folytatott videóbeszélgetés pecsételte meg.



„Az életkorom nő, de ugyanaz a gyerek maradok, aki voltam – mondja az interjúban. – Imádtam apám farmján kutyák, madarak, kacsák és bikák között tölteni a napjaimat. Az a tervem, hogy hamarosan építek neki egy újat, nagyobbat, több állattal. Lovakkal, tehenekkel, lesz minden, ami kell. Nagy teret akarok, hogy teljesen ki tudjak kapcsolódni a futballból. Tavat is szeretnék létesíteni, hogy ott tudjak horgászni, ez apám ötlete, már készítjük hozzá a terveket.”



Az öt nyelven, a szerb és az angol, mellett magyarul, németül és kicsit olaszul is beszélő Kerkez elmondta, az életében nagyon gyorsan változtak a dolgok.



„Őrület, milyen gyorsan változtak a dolgok. Tudtam, hogy képes vagyok arra, amit elértem, de azt nem hittem volna, hogy ilyen gyorsan – fogalmazott Kerkez, aki felidézte első Premier League-gólját is, amit múlt hónapban szerzett a Wolverhampton ellen. – Nagyszerű akció volt a csapattól. Láttad, mennyit passzoltunk? Úgy éreztem a végén, ezt most nekem kell befejeznem. Aggódtam egy kicsit, hogy bemegy-e a lövés, de végül a felső sarokban kötött ki, nagyon szép volt. Az emberek, amikor látják, hogy milyen sokat megyek előre, talán elfelejtik, hogy én elsősorban védő vagyok, pedig amiben igazán jó vagyok az a védekezés és a párharcok. Engem sosem érdekel kivel állok szemben, csak a munkámat végzem.”



Az interjúban sok mindenről beszélt még. Így a kutyáiról, a kedvenc ételeiről, édesanyja főztjéről, a barátságáról Szoboszlai Dominikkal és elmesélte egy másik tervét is, szeretne Verbászban egy edzőközpontot létesíteni, fedett pályával, hogy a régióban élő gyerekeket elmozdíthassa a számítógépes játékok elől és egy utat biztosíthasson számukra a sport felé.

Hétfőn azonban már újra a pályáén lesz feladata, a Bournemouth a West Ham elleni hazai meccsel folytatja a bajnokságot.