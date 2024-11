Szoboszlai Dominik: Örülök, hogy Szalahhal játszhatok

„Örülök, hogy megszereztük a három pontot, kemény meccs volt – idézi Szoboszlai Dominikot a liverpoolfc.com, miután a Liverpool 2–1-es hátrányból fordítva 3–2-re győzött a Southampton ellen. – Tudtuk, hogy mélyen, kevés kockázatot vállalva fog futballozni az ellenfél, de mi győzni jöttünk, és ez sikerült is.”

A mérkőzés első gólját szerző magyar középpályás előbb a saját találatáról beszélt, ami az idényben a második gólja volt tétmeccsen a klubcsapatában (a BL-ben a Milan ellen talált be korábban), a Premier League-ben pedig az első ebben az évadban (összességében a 45. PL-meccsén a negyedik gólját szerezte), majd a két gólt szerző Szalah szerepére is kitért.

„Számítottunk rá, hogy a hazaiak hátulról fognak építkezni, ezért nekünk minél inkább nyomás alatt kell tartanunk őket, ehhez az egész csapatnak együtt kell mozognia. Így nem passzolgathattak sokat, ez vezetett ahhoz, hogy hozzám rúgták a labdát az első félidőben, én pedig gólt tudtam szerezni belőle – mondta Szoboszlai, aki szerint ezután a Southampton is bizonyította, hogy remek csapat, de nekik is volt válaszuk a két kapott gólra. – Természetesen mindig van egy ellenfél is a pályán, nem csak magunkban játszunk, a Southampton nagyon jó csapat, amit bizonyított a két gólja. Ilyenkor nagy kérdés, hogyan tudsz reagálni a kapott gólokra. Azt hiszem, ma megmutattuk, nem először az idényben, hogy hátrányból is képesek vagyunk meccseket nyerni.”



„Szalah már nyolcadik éve bizonyítja képességeit – tért rá a magyar középpályás a meccset a két góljával eldöntő egyiptomi klasszisra. – Szinte minden idényben ugyanarra képes. Örülök, hogy vele játszhatok. Szerintem mindenki értékeli, hogy ő még mindig itt van és minden meccsen a maximumot nyújtja. Gondolok az elfutásaira, góljaira, gólpasszaira és arra, ahogy a csapatért dolgozik. Mindenki nagyon boldog, hogy velünk van.”

Szoboszlai a folytatásra is kitért. „Tavaly, amikor idejöttem, sokat beszéltem arról, mi fog történni, akkor, ha… Most csak meccsről meccsre szeretnék előre tekinteni. Nyolc ponttal vezetjük a tabellát, az idény még hosszú, csak magunkra figyelünk, és nem arra, hogy a többiek mit csinálnak.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

Southampton–Liverpool 2–3 (1–1)

Southampton, St. Mary's Stadium, 31 278 néző. Vezette: Barrott

Southampton: A. McCarthy – Walker-Peters, Harwood-Bellis, J. Stephens, Downes, Fraser (Szugavara, 77.) – Dibling, Lallana (Aribo, 37.), Mateus Fernandes, A. Armstrong (Archer, 77.) – Onuachu (Ugochukwu, 52.). Menedzser: Russel Martin

Liverpool: Kelleher – Bradley, I. Konaté, Van Dijk, Robertson – Curtis Jones (Mac Allister, 62.), Gravenberch – Szalah, Szoboszlai, Gakpo (Luis Díaz, 62.) – Darwin Núnez (Endo, 89.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: A. Armstrong (43.), Mateus Fernandes (56.), ill. Szoboszlai (30.), Szalah (65., 83. – a másodikat 11-esből)

AZ ÁLLÁS 1. Liverpool 12 10 1 1 24– 8 +16 31 2. Manchester City 12 7 2 3 22–17 +5 23 3. Chelsea 12 6 4 2 23–14 +9 22 4. Arsenal 12 6 4 2 21–12 +9 22 5. Brighton 12 6 4 2 21–16 +5 22 6. Tottenham 12 6 1 5 27–13 +14 19 7. Nottingham Forest 12 5 4 3 15–13 +2 19 8. Aston Villa 12 5 4 3 19–19 0 19 9. Newcastle United 11 5 3 3 13–11 +2 18 10. Fulham 12 5 3 4 17–17 0 18 11. Brentford 12 5 2 5 22–22 0 17 12. Manchester United 11 4 3 4 12–12 0 15 13. Bournemouth 12 4 3 5 16–17 –1 15 14. West Ham 11 3 3 5 13–19 –6 12 15. Everton 12 2 5 5 10–17 –7 11 16. Leicester City 12 2 4 6 15–23 –8 10 17. Wolverhampton 12 2 3 7 20–28 –8 9 18. Crystal Palace 12 1 5 6 10–17 –7 8 19. Ipswich Town 11 1 5 5 12–22 –10 8 20. Southampton 12 1 1 10 9–24 –15 4