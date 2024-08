Szabó Levente: Nagyon hiányzott már, hogy újra külföldi csapatnál futballozhassak

Lejáró szerződésű játékosként szerződött a 2. Bundesligában szereplő Eintracht Braunschweighez Szabó Levente. A 25 éves, 195 centiméter magas középcsatár az előző idényben a Fehérvár FC-ben, illetve a DVTK kölcsönjátékosaként nyújtott teljesítményével kiérdemelte, hogy külföldön folytassa pályafutását, 26 bajnokin hét gólt szerzett és három gólpasszt adott. Noha a tavasszal több külföldi megkeresést kapott, a német másodosztály előző idényében 15. helyen végző együttes hívó szava vonzotta leginkább.

„A Braunschweig többször is megnézett Diósgyőrben, megkeresett a sportigazgatója, felhívott a vezetőedzője, úgyhogy az érdeklődés komolysága miatt nem volt kérdés, hova szeretnék menni – mondta lapunknak Szabó Levente, aki kétéves megállapodást kötött. – Azért kezdtem el futballozni, hogy hétről hétre nagycsapatok ellen, zsúfolt stadionokban, több tízezer néző előtt lépjek pályára, nagyon örülök, hogy összejött a szerződés. A társak mondták, hogy bizonyos fordulókban magasabb az össznézőszám, mint az első osztályban, ami nem csoda, hiszen rengeteg tradicionális klub van a mezőnyben, hatalmas a küzdelem. A klub tovább akar fejlődni a másodosztályban, és megerősíteni a helyét a mezőnyben. Saját magamnak megfogalmaztam egyéni célokat, azon vagyok, hogy mindent kihozzak magamból. Nagyon hiányzott már, hogy újra külföldi csapatnál futballozhassak. Kétezertizenkilencben azért szerződtem Székesfehérvárra, hogy egyszer ismét légiósnak állhassak. Előbb szerettem volna nyugatra igazolni, de úgy látszik, most jött el az ideje. A Magyarországon töltött öt évem hullámvasút volt, de nem bántam meg semmit, a rengeteg tapasztalat tett azzá az emberré és futballistává, aki ma vagyok. Remekül érzem magam az új csapatomban, befogadó a közösség, élvezem, hogy itt lehetek. Olaszországban nevelkedve tudtam, hogy külföldön magasabb az edzések és a meccsek intenzitása, már az első tréningen éreztem, nagyobb az iram – örülök ennek, mert ez segíti a fejlődésemet.”

Szabó Leventénél rákérdeztünk, milyen stílusban futballozik a Braunschweig, s milyen szerepkört kell majd betöltenie.

„Fegyelmezett, zárt védekezés és gyors kontrák határozzák meg az átmenetekre építő csapatunk játékát, de az ellenfél is befolyásolja, milyen felfogásban lépünk pályára. Az edzőmérkőzések eredményei jól mutatnak, többségét megnyertük, és a játékunk is működött. Magabiztosan, ám a tesztmeccseket helyén kezelve várjuk a Schalke elleni idegenbeli idényrajtot. Kiváló állapotban érzem magam, ami annak is köszönhető, hogy a nyári szünet alatt mindent annak rendeltem alá, hogy a legjobb kondiban vágjak neki a felkészülésnek. Nagy a versenyhelyzet a posztomon, öten vagyunk – általában kétcsatáros a játékunk, de valamikor csak eggyel támadunk. A csapatnak azonban nincsen hozzám hasonló centere, aki meg tudja tartani a felívelt labdát, többnyire elmozgó csatárok alkotják a keretet. A tesztmeccsekből kiindulva biztosan megkapom a lehetőséget, lesz esélyem beverekedni magam a kezdő tizenegybe. Bízom benne, hogy már az első fordulóban pályára léphetek.”

2. BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

20.30: Schalke–Braunschweig (Tv: Arena4)